Olimpíadas 2024: Isaquias Queiroz faz prova de recuperação e conquista medalha de prata em Paris

O brasileiro Isaquias Queiroz é medalha de prata nas Olimpíadas de Paris!. O canoísta fez uma prova de recuperação sensacional e terminou a disputa do C1 1000 metros da canoagem de velocidade em segundo, na manhã desta sexta-feira (9).

A prova foi vencida pelo tcheco Martin Fuksa, que liderou a prova do início ao fim. Já o bronze ficou com o ucraniano Serghei Tarnovschi

Isaquias havia disputado a semifinal há menos de 2 horas, tendo finalizado a bateria na segunda posição. Na final, o brasileiro largou na terceira colocação. Na primeira parcial, dos 250 metros, o canoísta caiu para quarto lugar e depois para quinto.

VEJA MAIS

O pódio parecia distante para o campeão olímpico, no entanto, nos 750 metros, o brasileiro iniciou uma recuperação impressionante e tirou 10 metros de diferença em 250 m. Com remadas mais fortes, Isaquias encostou no terceiro colocado, fez a ultrapassagem e ainda superou o ucraniano Serghei Tarnovschi para ficar com a medalha de prata.

Brasileiro se torna o segundo maior medalhista olímpico do país, ao lado de Robert Scheidt e Torben Grael (BRAHIM NOROOZI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Esta é a quinta medalha olímpica de Isaquias Queiroz. O brasileiro foi ouro na prova em Tóquio 2020. No Rio 2016, o canoísta conquistou duas pratas e um bronze.

Com isso, Isaquias se torna o segundo maior medalhista do Brasil em Olimpíadas, igualando os recordes de Robert Scheidt e Torben Grael, e entra para a galeria como um dos maiores atletas olímpicos do país.