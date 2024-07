Olimpíadas 2024: agenda do dia 24/07 já começa com futebol e rugby; confira

Nesta quarta-feira (24/07), a programação das Olimpíadas de Paris já começa agitada e repleta de emoções para os amantes do esporte. A agenda do dia começa com competições de futebol e rugby, duas modalidades que sempre atraem grande atenção do público.

Logo nas primeiras horas da manhã, as seleções de futebol entram em campo para disputas acirradas. As partidas prometem muita habilidade e competitividade, com times de todo o mundo buscando avançar para as próximas fases do torneio.

Em seguida, as emoções continuam com as partidas de rugby. A modalidade, conhecida pela sua intensidade e dinamismo, será disputa por equipes com atletas de alto nível que vão lutar ponto a ponto em busca da glória olímpica.

Confira a agenda do primeiro dia de jogos das Olimpíadas

Futebol masculino - primeira fase

10h - Uzbequistão x Espanha - Grupo C (sportv3)

10h – Argentina x Marrocos - Grupo B (sportv2) - Acompanhe aqui em tempo real pelo ge

12h – Egito x República Dominicana - Grupo C (sportv2)

12h - Guiné x Nova Zelândia - Grupo A (sportv3)

14h - Japão x Paraguai - Grupo D (sportv2)

14h – Iraque x Ucrânia - Grupo B (sportv3)

16h – Mali x Israel - Grupo D (sportv3)

16h - França x EUA - Grupo A (sportv2) - Acompanhe aqui em tempo real pelo ge

Rugby masculino - primeira fase

10h30 - Austrália x Samoa

11h00 - Argentina - Quênia

11h30 - França x Estados Unidos

12h - Fiji x Uruguai

12h30 - Irlanda x África do Sul

13h - Nova Zelândia x Japão

14h - Austrália x Quênia

14h30 - Argentina x Samoa

15h - França x Uruguai

15h30 - Fiji x Estados Unidos

16h - Irlanda x Japão

16h30 - Nova Zelândia x África do Sul