Medalhistas brasileiras têm signo em comum e ouro olímpico pode ter toque astrológico; entenda

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 ainda estão acontecendo, mas o Brasil já tem muito o que comemorar. Duas medalhas de ouro foram conquistadas até o momento, e o que chama a atenção é a coincidência astrológica entre as atletas vencedoras: Rebeca Andrade e Beatriz Souza, ambas do signo de Touro.

Beatriz Souza, judoca de 26 anos, nascida em 20 de maio, foi a primeira brasileira a subir ao pódio mais alto em Paris. Logo em seguida, Rebeca Andrade, ginasta de 25 anos, nascida em 8 de maio, também garantiu o ouro para o Brasil em uma emocionante disputa na final do solo.

A terceira medalha de ouro, quase conquistada pela surfista Tatiana Weston-Webb, taurina nascida em 9 de maio, reforça ainda mais essa curiosa coincidência. No entanto, a brasileira ficou em segundo lugar com a medalha de prata.

A astrologia explica?

A semelhança entre as datas de nascimento das atletas levanta a questão: será apenas coincidência ou existe uma explicação astrológica para esse sucesso? Segundo previsões astrológicas, o ano de 2024 é especialmente favorável para os taurinos, graças a um aspecto de Júpiter que promete um ano de transformações e sucesso a longo prazo para aqueles nascidos entre 21 de abril e 20 de maio.

As características típicas de Touro, como determinação, paciência e perseverança, podem ter sido fundamentais para que essas atletas alcançassem o topo do pódio. A astrologia sugere que os taurinos estão mais preparados do que nunca para abraçar novos desafios e conquistar seus objetivos este ano.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)