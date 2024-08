Olimpíadas 2024: Judô brasileiro ganha a primeira medalha de ouro em Paris; confira os resultados

Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o hino nacional brasileiro foi ouvido. A judoca Beatriz Souza fez história ao vencer a israelense Raz Hershko na final da categoria acima de 78kg, conquistando o ouro para o Brasil. Com esse resultado, a equipe brasileira ganhou posições importantes no quadro geral de medalhas.

Os atletas brasileiros também se destacaram no basquete e no vôlei masculino, garantindo a classificação para as quartas de final. No entanto, no tênis de mesa, Hugo Calderano foi derrotado pelo sueco Truls Moregard por 4 sets a 2 e agora disputará a medalha de bronze no próximo domingo.

Confira os resultados do dia:

Atletismo - Valdileia Martins igualou o recorde brasileiro no salto em altura, atingindo a marca de 1,92m. Apesar de classificada para a final olímpica, sua participação é incerta devido a uma lesão no tornozelo esquerdo. Nos 100m rasos feminino, Vitória Rosa e Ana Carolina Azevedo não conseguiram avançar para as semifinais. Gabriele Santos, no salto triplo feminino, ficou na 26ª posição e está fora da final. Andressa de Morais e Izabela Silva, no lançamento de disco, terminaram em 11º lugar em suas respectivas baterias e foram eliminadas. Flávia Lima não avançou nos 800m feminino após terminar em sexto na sua bateria. No arremesso de peso masculino, Wellington Morais foi desclassificado por queimar as três tentativas. Fernando "Balotelli" teve um bom desempenho nos 400m, alcançando a 17ª colocação geral.

(REUTERS/Phil Noble) (REUTERS/Phil Noble)

Judô - Rafael Silva, o Baby, foi eliminado na estreia pelo azerbaijano Ushangi Kokauri na categoria acima dos 100kg. Em contraste, Beatriz Souza conquistou o ouro na categoria acima de 78kg, derrotando a israelense Raz Hershko na final.

(REUTERS/Kim Kyung-Hoon) (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Tiro com Arco - Na disputa de duplas mistas, Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano foram eliminados nas oitavas de final pelo México, com um placar de 5 a 1.

(REUTERS/Tingshu Wang) (REUTERS/Tingshu Wang)

Basquete Masculino - O Brasil venceu o Japão por 102 a 84 e, com a vitória da Grécia sobre a Austrália, garantiu vaga nas quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

(REUTERS/Michael Conroy) (REUTERS/Michael Conroy)

Natação - Kayki Mora não avançou para a final dos 100m borboleta masculino, terminando a qualificatória em sétimo. Mafê, nos 800m livre feminino, obteve o décimo melhor tempo, mas não foi suficiente para a final. No revezamento 4x100m medley misto, a equipe brasileira composta por Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Guilherme Basseto e Kayky Mota terminou em oitavo em sua bateria.

(MAURO PIMENTEL - AFP) (MAURO PIMENTEL - AFP)

Ginástica de Trampolim - Rayan Dutra obteve a nota de 56.370 na classificatória da ginástica de trampolim, não se classificando para a final, mas alcançando o melhor resultado olímpico do Brasil na modalidade.

(Lionel BONAVENTURE - AFP) (Lionel BONAVENTURE - AFP)

Vôlei Masculino - A seleção masculina de vôlei do Brasil venceu o Egito por 3 sets a 0 (25/11, 25/13 e 25/16), garantindo vaga nas quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

(REUTERSPeter Cziborra) (REUTERSPeter Cziborra)

Tênis de Mesa - Hugo Calderano perdeu para o sueco Truls Moregard por 4 a 2 (12/10, 17/15, 7/11, 11/7, 10/12 e 11/8) e não disputará a final olímpica. No domingo, competirá pelo bronze contra o francês Felix Lebrun.

(WANG Zhao / AFP) (WANG Zhao / AFP)

Canoagem Slalom - Pepê Gonçalves fez o segundo melhor tempo na tomada de tempo do caiaque extremo, podendo escolher a chave da primeira rodada. Ana Sátila ficou em quinto no feminino e não terá essa vantagem.

(REUTERS/Yara Nardi) (REUTERS/Yara Nardi)

Boxe - Jucielen Romeu venceu a norte-americana Alyssa Mendoza e avançou para as quartas de final na categoria peso-pena (até 57kg). Wanderlei Pereira, no meio-pesado masculino (até 81kg), foi derrotado pelo ucraniano Oleksandr Khyzhniak e está fora da disputa por medalhas.

(REUTERSPeter Cziborra) (REUTERSPeter Cziborra)

Vôlei de Praia - Carol Solberg e Bárbara Seixas derrotaram as holandesas Stam e Schoon por 2 sets a 1 (16/21, 21/17 e 19/17), avançando em primeiro no Grupo E. Evandro e Arthur venceram os tchecos Perusic e Schweiner por 2 sets a 0 (21/18 e 21/16), também avançando para o mata-mata.

(REUTERSEsa Alexander) (REUTERSEsa Alexander)

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze, bicampeãs olímpicas, terminaram na oitava colocação na 49erFX. Gabriela Kidd está em 10º lugar no Ilca6 com 21 pontos perdidos. Henrique Haddad e Isabel Swan ocupam a 15ª posição no dinghy misto (470), com 24 pontos perdidos. No Ilca7, Bruno Fontes está em 29º após quatro regatas.

(REUTERS/Lisi Niesner) (REUTERS/Lisi Niesner)