Olimpíadas 2024: Saiba quanto ganha cada atleta brasileiro por medalha conquistada

Além de serem recompensados com uma grande glória e um lugar na história do esporte, os atletas que alcançam o pódio nas Olimpíadas também recebem um valor em dinheiro pela conquista. Nos Jogos Olímpicos deste ano, em Paris, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) está pagando uma premiação recorde aos medalhistas, 40% maior em comparação aos Jogos de Tóquio, em 2021.

A premiação é dividida e diferente entre esportes individuais, de grupo (dois a seis atletas) e coletivo (sete ou mais atletas), nos dois últimos casos, a quantia é dividida entre os participantes.

Por isso, com ouro conquistado nesta sexta-feira (2), por exemplo, a judoca Beatriz Souza embolsou uma bolada de R$ 350 mil. As medalhistas Rebeca Andrade e Rayssa Leal também faturaram valores significativos com seus bronze e prata.

VEJA MAIS

Saiba quando vale cada medalha nas Olimpíadas de Paris para os atletas do COB:

Individual

🥇 Ouro: R$ 350 mil

🥈 Prata: R$ 210 mil

🥉 Bronze: R$ 140 mil



Grupo (dois a seis atletas)

🥇 Ouro: R$ 700 mil

🥈 Prata: R$ 420 mil

🥉 Bronze: R$ 280 mil



Coletivo (sete ou mais atletas)

🥇 Ouro: R$ 1,05 milhão

🥈 Prata: R$ 630 mil

🥉 Bronze: R$ 420 mil

Quanto recebeu cada medalhista brasileiro até agora:

Beatriz Souza: R$ 350 mil (ouro individual)

Rebeca Andrade: R$ 266 mil (bronze por equipes + prata individual)

Willian Lima: R$ 210 mil (prata individual)

Caio Bonfim: R$ 210 mil (prata individual)

Rayssa Leal: R$ 140 mil (bronze individual)

Larissa Pimenta: R$ 140 mil (bronze individual)

Flávia Saraiva: R$ 56 mil (bronze por equipes)

Jade Barbosa: R$ 56 mil (bronze por equipes)

Lorrane Oliveira: R$ 56 mil (bronze por equipes)

Júlia Soares: R$ 56 mil (bronze por equipes)

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)