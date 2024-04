2024 terá Mercúrio retrógrado por mais duas vezes; veja quando será

Um dos trânsitos astrológicos mais impactantes na Terra, o Mercúrio retrógrado é conhecido por afetar, por exemplo, o âmbito da comunicação, seja pessoal ou tecnológica. Em 2024, o fenômeno terá quatro períodos e deve influenciar alguns signos do Zodíaco - e testar a paciência das pessoas.

Este ano já contou com dois trânsitos. O primeiro, que aconteceu no signo de Capricórnio, com início no ano passado e duração até o dia 2 de janeiro. Já o segundo é referente ao momento atual, que iniciou no dia 1 de abril e se estende até 25 de abril, no período do signo de Áries. Abaixo, confira quando será os outros dois últimos períodos do Mercúrio retrógrado em 2024.

Terceiro período

O terceiro Mercúrio retrógrado de 2024 ocorrerá entre os dias 5 e 28 de agosto, no signo de Virgem. Durante este período, a organização virginiana pode ser testada, requerendo a atenção redobrada aos detalhes para evitar problemas.

Quarto período

Encerrando o Mercúrio retrógrado em 2024, o quarto período do fenômeno será entre os dias 25 de novembro e 15 de dezembro. O trânsito ocorre no signo de Sagitário. Cuidado com vencimentos de contas e horários de compromissos devem ter atenção redobrada durante esse período.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)