Mercúrio retrógrado: astróloga explica o que é e como amenizar os impactos do fenômeno

O período do Mercúrio retrógrado iniciou em 1º de abril e vai durar até o dia 25 deste mês, trazendo algumas complicações na vida das pessoas que, se não notado as diferenças e tomado o devido cuidado, pode acarretar problemas maiores. Mas, o que seria o Mercúrio retrógrado e como ele afeta o dia a dia nesse mês?

O que é o Mercúrio retrógrado?

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a astróloga Jamille Queiroz explica o que é o fenômeno astrológico do menor planeta do Sistema Solar. "Mercúrio retrógrado é um movimento que, do ponto de vista da Terra, é como se o Mercúrio não estivesse andando para frente, o movimento normal dele. É como se ele estivesse andando de uma forma mais lenta, para trás, em movimentos confusos", explica a astróloga. "Então, como ele é o 'planeta da comunicação', acaba causando confusões nesse setor, porque não está no movimento pleno dele.", diz Jamille.

Quais as principais complicações trazidas pelo fenômeno?

Como dito acima, o Mercúrio retrógrado é um período que traz algumas complicações no dia a dia, e por isso é fundamental estar atento quanto a isso porque elas podem estar nas situações mais simples do cotidiano. A astróloga explica que, "como ele [Mercúrio retrógrado] é o problema da comunicação, do transporte, da mensagem de modo geral, e é ele que leva as coisas de um lugar a outro, os problemas que ele pode causar estão relacionados exatamente a isso".

Abaixo, veja algumas situações em que as complicações podem estar mais acentuadas:

Má interpretação e comunicação confusa;

Complicações em viagens.

Falha de sistemas digitais;

Problemas em sistemas bancários;

Filas de espera.

Por estarmos mais despreocupados em relação às coisas durante o Mercúrio retrógrado, é comum que estejamos mais estressados se algo não sair como o planejado. Jamille explica: "Tudo aquilo que está envolvido com se locomover e levar as mensagens está desafiador".

Outra situação a estar atento nessa época se refere às compras, pois o arrependimento pode ser uma consequência após o fenômeno astrológico. "Pode ser que você compre alguma coisa agora e sinta que, depois do Mercúrio retrógrado, essa não era a melhor escolha", aponta a astróloga.

Quais os signos mais afetados?

Por se tratar de um fenômeno envolvendo um astro, pode surgir a dúvida quanto a influência dele nos signos do zodíaco. A astróloga revela que todos os 12 signos são afetados. Por abril ser o mês de Áries, os arianos e descendentes desse signo podem ter maior tendência de serem influenciados pelo Mercúrio retrógrado.

Como amenizar os impactos do Mercúrio retrógrado?

Uma característica bastante conhecida do signo de Áries é a impaciência. E com o Mércurio retrógrado influenciando ainda mais a vida dos arianos, o período solicita o exercício redobrado da compreensão, principalmente da parte deles. Mas o cuidado também deve ser tomado pelas pessoas dos outros signos, afinal, todos podem ser afetados durante o período. Abaixo, confira algumas dicas dadas pela astróloga de como amenizar os impactos causados pelo Mercúrio retrógrado.

Pensar melhor antes de dar uma resposta;

Analisar mais as consequências de uma decisão;

Ser menos individualista e se colocar mais no/na lugar/visão do outro;

Ter mais cuidado ao certificar documentos, horários;

Chegar aos compromissos com antecipação;

Proteger dispositivos móveis com películas;

Ter cuidado com eletricidade.

