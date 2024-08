Olimpíadas 2024: Ana Sátila avança às quartas de final do caiaque cross em Paris

Ana Sátila terá mais uma chance de competir em Paris 2024. A brasileira avançou para as quartas de final do caiaque cross após a rodada eliminatória deste domingo. Isaquias Queiroz, que ainda não estreou nesta Olimpíada, esteve na arquibancada torcendo pelo Brasil.

No sábado, Ana garantiu sua vaga após a repescagem. Neste domingo, ela participou da eliminatória número 7, onde terminou em segundo lugar, atrás da francesa Angele Hug. As quartas de final estão programadas para a manhã desta segunda-feira.

VEJA MAIS



Ana comentou sobre a competição: “No final, foi tranquilo, mas até alcançar a linha de chegada foi muito difícil. No Cross, tudo pode acontecer até o fim, então me concentrei muito na minha remada. Eu sabia que a largada não seria fácil, especialmente se você não tem uma boa posição. Eu estava em quinto no Time Trials, o que me deu alguma escolha nas baterias. Depois, fui para a Repescagem e voltei para o 23º lugar, o que dificultou bastante. Larguei em uma das piores posições, mas me esforcei ao máximo e deu certo. Não tive lesões, o que me deixa feliz para amanhã. Vou manter a mesma estratégia e entregar tudo que eu tenho neste último dia de competição”, disse Ana após garantir a vaga.

Pepê eliminado

Enquanto Ana avançou, o brasileiro Pepê Gonçalves foi eliminado na mesma modalidade. Ele terminou em último lugar no grupo 3 da eliminatória e não conseguiu chegar às quartas de final.

Pepê Gonçalves disse adeus aos Jogos ded Paris. (Bertrand GUAY / AFP)

A participação de Ana e Pepê gerou memes nas redes sociais, com os internautas brincando que os brasileiros estão “presos” no complexo de canoagem, como uma espécie de “Caverna do Dragão”. Desde o início dos Jogos Olímpicos, eles competiram em três categorias diferentes da Canoagem Slalom, com provas diárias de 27 de julho a 4 de agosto.