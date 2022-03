Nova Iguaçu x Resende: onde assistir ao vivo hoje (30/03) pelo Campeonato Carioca

Os times de Nova Iguaçu e Resende disputam nesta quarta-feira (30/03), em partida válida pelo Campeonato Carioca 2022. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio Jânio Moraes, no Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Nova Iguaçu x Resende?

A partida Nova Iguaçu x Resende pode ser assistida pelo streaming Eleven Sports, Cariocão Play e OneFootball

Como Nova Iguaçu x Resende chegam para o jogo?

O time do Nova Iguaçu conquistou o quinto lugar no campeonato, com 14 pontos. Já o Resende terminou em sétimo lugar com 12 pontos.

FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu x Resende

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jânio Moraes, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 30 de março de 2022, 15h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Nova Iguaçu: Luis Henrique, Vinícius Matheus, Gabriel Pinheiro, Nathan, Rafinha, Gabriel Santana, Vandinho, Juan, Gabriel Luiz, Yan e Samuel. TÉCNICO: Carlos Vitor

Resende: Jeffferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas, Emanuel, João Felipe, Zizu, Igor Bolt, Jeffinho e Raphael Macena. TÉCNICO: Sandro Sargentim

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)