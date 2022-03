Jamaica x Honduras: onde assistir ao vivo hoje (30/03) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Os times de Jamaica e Honduras disputam nesta quarta-feira (30/03), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Norte e Central 2022. A partida está programada para começar às 22h05 (horário de Brasília), no Estádio Independence Park, Jamaica. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Jamaica x Honduras?

A partida Jamaica x Honduras pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Jamaica x Honduras chegam para o jogo?

O time da Jamaica não tem mais chances de classificação para a Copa do Mundo. A equipe está na sétima posição com 8 pontos. Honduras também está na mesma situação, mas na lanterna da tabela com 4 pontos.

FICHA TÉCNICA

Jamaica x Honduras

Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Norte e Central 2022

Local: Estádio Independence Park, Jamaica

Data/Horário: 30 de março de 2022, 22h05

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Jamaica: Blake, Mariappa, King, Leigh, Williams, Brown, Morrison, Thomas, Nelson, Green e Bygrave. TÉCNICO: Paul Hall

Honduras: Lopez, Santos, Pereira, Maldonado, Decas, Sacaza, Mejía, Arriaga, Acosta, López e Tejeda. TÉCNICO: Hernán Gómez

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)