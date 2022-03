Ilhas Salomão x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo hoje (30/03) pelas Eliminatórias Copa do Mundo

Os times de Ilhas Salomão e Nova Zelândia disputam nesta quarta-feira (30/03), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na Oceania 2022. A partida está programada para começar às 14h (horário de Brasília), no Estádio Grand Hamad, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Ilhas Salomão x Nova Zelândia?

A partida Ilhas Salomão x Nova Zelândia pode ser assistida pelo streaming Eleven Sports

Como Ilhas Salomão x Nova Zelândia chegam para o jogo?

A Nova Zelândia, pela primeira fase, terminou em primeiro lugar no grupo B com 9 pontos. Já a Ilhas Salomão, na primeira fase, terminou em primeiro lugar no grupo A com 3 pontos.

FICHA TÉCNICA

Ilhas Salomão x Nova Zelândia

Eliminatórias da Copa do Mundo na Oceania 2022

Local: Estádio Grand Hamad, em Doha, no Catar.

Data/Horário: 30 de março de 2022, 14h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Ilhas Salomão: Mango, Lagwai Kalu, Alick, Aengari, Tahunipue, Kaua, Komasi, Hou, Lea, Lea’alala e Nawo. TÉCNICO: Felipe Vega-Arango

Nova Zelândia: Marinovic, Tuiloma, Pjinaker, Reid, Bell, Just, Garbett, Kirwan, Cacae, Wood e McCowatt. TÉCNICO: Danny Hay

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)