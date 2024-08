Nova gestão do TJD-PA visa participar ativamente da construção dos regulamentos dos campeonatos

O novo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), o advogado e professor Rodolfo Cirino, assumiu o cargo e assumiu um compromisso de melhorar o futebol paraense. Cirino e sua equipe prometem um conjunto de mudanças que devem impactar a modalidade no estado.

A nova gestão afirmou que pretende participar ativamente da construção dos regulamentos dos campeonatos locais para auxiliar na melhoria do esporte no estado.

"Queremos que os campeonatos sejam decididos dentro de campo, mas estaremos sempre prontos para atender e contribuir com a melhoria do futebol paraense. E estamos caminhando para essa participação efetiva na construção dos regulamentos dos campeonatos da Federação", declarou Cirino.

Um dos objetivos também é a modernização dos processos do tribunal, bem como a capacitação contínua dos membros e a garantia de transparência e ética em todas as decisões, dando mais clareza para os clubes e o público geral.

Uma das iniciativas já adotadas é a descentralização do TJD-PA, que promoveu a inclusão de novos membros do Pleno para representar as regiões do estado. Isso permite mais agilidade e um contato mais próximo com os times.

"O tribunal está composto por nove novos membros no Pleno, todos jovens e representando diferentes áreas do Pará. Temos representantes do Oeste, como Santarém; Sul e sudeste, como Marabá; e do Nordeste, com Castanhal. [Com isso], tornamos os julgamentos mais justos e atendemos às peculiaridades de cada região, chegando com diálogo mais próximo às áreas envolvidas", destacou Rodolfo Cirino.