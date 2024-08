Flagrante transformação física dos azulinos; Papão, magro ou gordo?

Papão, magro ou gordo?

Para o objetivo básico, da permanência na Série B, até que o Papão tem uma gordurinha. Fez 24 pontos na primeira virada da Série B e salva-se com mais 21 dos 57 pontos que ainda vai disputar. Ou seja, tem 42,1% de aproveitamento e precisaria de 36,8% nas próximas 19 rodadas para os 45 pontos, considerados pontuação de segurança. O Papão está com cinco pontos a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento.

Para acesso, magreza. 0 Vila Nova é o 4° com os mesmos 30 pontos do 5° (América Mineiro). Os dois estão com 52,6%. Apesar dessa distância no percentual, o Papão está seis pontos abaixo do G4. Tem números, mas também precisa ter paz para sonhar.

Flagrante transformação física dos azulinos

Lembram do Remo deixado por Gustavo Morínigo? Era um time que se arrastava em campo, sem ânimo e sem resistência física. Cansava ainda no primeiro tempo. Com a mesma equipe de preparação física, Rodrigo Santana promoveu uma transformação ao impor intensidade nos treinos. Assim, o time passou a ser intenso e competitivo nos jogos e andou da Z4 ao G8.

Para mudar as atitudes no Baenão, Rodrigo Santana mudou o ambiente, promovendo sentimentos de amizade, ambição e cumplicidade. Nesses aspectos o Remo evoluiu bem mais que no futebol e tornou-se um time capaz de superar na bravura as suas limitações técnico-táticas.

BAIXINHAS

* A missão da classificação não está nada fácil para o Leão Azul, no que deve disputa direta com Figueirense e Tombense pela 8a vaga. A não ser que Ypiranga e Londrina vacilem e permitam mais uma ou mais duas vagas para disputa nas três rodadas decisivas.

* Com 24 pontos, o Ypiranga cumpre hoje, em casa, o seu último jogo atrasado. Vai ser contra o Caxias, que está em plena reação, uma posição acima da Z4, com os mesmos 15 pontos do 17°, Sampaio Corrêa, e do 18°, Aparecidense.

* Saldo zerado para o Paysandu na Série B. Fez 22 e tomou 22 gols. Só cinco fizeram mais gols que o Papão e só cinco tomaram mais gols. Os números deixam claro que o time bicolor é mediano em artilharia, mas vai mal na produção defensiva.

* Volante Matheus Trindade e o atacante argentino Benjamin Borasi estrearam com crédito na avaliação de Hélio dos Anjos. Mostraram em Goiânia que serão muito úteis. O lateral esquerdo Keffel segue em preparação para uma primeira oportunidade.

* Nos oito jogos disputados em Aracaju, o Confiança venceu três, empatou três e perdeu dois. Um aproveitamento de 50%. O time sergipano é comandado por Mazola Junior, técnico que já enfrentou o Remo nesta Série C, pelo Náutico, em Recife, e venceu por 4 x 1.

* Jogo da próxima sexta será o 20º entre Paysandu x Santos, 9º em Belém. O histórico do confronto acusa duas vitórias do Papão (2 x 1 e 2 x 1 em 2002 e 2003), dois empates (0 x 0 em 1982 e 1 x 1 em 2004) e 15 derrotas.

* Neto Pajolla, paulista, 38 anos, vai trabalhar à beira do campo, sábado, contra o Confiança, já que Rodrigo Santana vai cumprir suspensão por cartões amarelos. Eles trabalham juntos desde 2021. Outro auxiliar-técnico é Flávio Garcia, que também terá funções a cumprir em Aracaju.