No Vitória-BA, jogador paraense e volante são agredidos em bar de Salvador

O jogador paraense Rodrigo Andrade e o volante Dudu, atletas do Vitória-BA, foram agredidos no último domingo (14) enquanto estavam em um bar na região de Canabrava, próximo ao estádio Barradão. De acordo com as informações, um grupo de homens invadiu o espaço e bateu nos jogadores. Além disso, o carro deles e de outra mulher foram danificados.

Segundo a publicação do GE da Bahia, o dono do bar contou que os dois jogadores são frequentadores do local, mas que não estavam bebendo. O homem contou que o grupo invadiu o espaço encapuzado. Ainda segundo ele, outras pessoas estavam no estabelecimento, incluindo crianças.

VEJA MAIS

"Um sufoco. Veio uma galera, mais de 50 caras. Muita criança aqui. Eu não pude fazer nada. Foi mais em cima de Dudu. Foi ferido. E eles passando aqui para tomar um refrigerante. E mais de quatro horas. Chamou a viatura e nada. Foi aquele pânico. Não falou nada. Só foi em cima do jogador", contou o dono do local para o GE.

Conforme as informações da publicação, Dudu trocou socos com os homens, já Rodrigo Andrade correu para se esconder dentro do bar. Uma testemunha informou que o grupo fazia parte da Torcida Organizada Os Imbatíveis, do próprio Vitória. Mas, até agora, a informação não foi confirmada.

Os homens quebraram o carro em que Rodrigo e Dudu estavam, além do veículo de outra mulher, que estava estacionado na área. A mulher afirmou que iria fazer um boletim de ocorrência, contudo, até o momento, a Polícia Militar local ainda não recebeu nenhum registro.

Por meio de uma nota, o Vitória repudiou os ataques contra os jogadores e que não "considera a violência como resposta para qualquer situação". O clube ainda afirmou que vai tratar o incidente com os atletas internamente.

"O Esporte Clube Vitória é uma instituição democrática que reconhece sua responsabilidade social e repudia qualquer atitude que ultrapasse os limites do respeito, da segurança e da paz. O incidente envolvendo os atletas Dudu e Rodrigo Andrade na noite deste domingo (14) será tratado internamente, em conjunto com a diretoria e demais envolvidos. Ressaltamos que não consideramos a violência como resposta para qualquer situação. Por isso, buscaremos as melhores formas de resolução", declarou o time.

Situação dos jogadores

Rodrigo Andrade é cria do Paysandu. O meia tem 27 anos e atuou com a camisa do Paysandu até 2017, quando foi negociado com o Vitória. Passou pelo CSA-AL e pelo Guarani–SP até retornar para o Rubro-Negro.

Paraense jogou pelo Paysandu (Victor Ferreira / EC Vitória)

Atualmente, a fase do jogador não é das melhores. O paraense foi afastado do time principal após faltar em um dos treinos do último domingo. Com isso, a diretoria do clube teria punido o meia com a suspensão. Rodrigo havia sido um dos destaques do time na Série B do ano passado e no Campeonato Baiano deste ano. Contudo, alguns problemas de lesão prejudicaram a sua temporada.

Assim como o paraense, Dudu também está sem espaço no time e tem se envolvido em alguns problemas fora dos gramados. Por isso, o treinador Thiago Carpini tem deixado o meia na "geladeira".