Neymar joga 90 minutos pelo 6º jogo seguido e bate marca do PSG

Desde a temporada 2020/2021, o camisa 10 não registrava esse aproveitamento.

Estadão Conteúdo

Principal estrela do Santos, a atuação de Neymar ficou ofuscada pelo brilho de Guilherme na vitória diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, ao ser substituído já nos acréscimos, o camisa 10 alcançou marca que não tinha desde os tempos de Paris Saint-Germain. Titular no Mineirão, chegou a sua sexta partida consecutiva como titular e disputando 90 minutos.

Desde a temporada 2020/2021, o camisa 10 não registrava esse aproveitamento. Em maio de 2021, o atacante alcançou a sequência de seis partidas disputando os 90 minutos, considerando Campeonato Francês e as semifinais da Champions League, contra o Manchester City. Desde então, não conseguiu superar a marca de cinco jogos consecutivos - seja por escolha do treinador, suspensão ou problemas físicos.

Nas demais temporadas, ainda que não tivesse sofrido com lesões graves como a partir do período em que esteve no Al-Hilal, não conseguiu chegar à mesma sequência de partidas disputadas. No time árabe conseguiu chegar a quatro jogos completos antes de romper o ligamento do joelho; depois disso, na temporada 2024/2025, só disputou mais duas partidas, entrando como reserva, antes de retornar ao Santos.

O momento de Neymar é o melhor desde que o atacante retornou à Vila Belmiro. Nessas seis partidas, marcou três gols e foi essencial nas vitórias sobre Flamengo e Juventude. A fase se opõe àquela que o camisa 10 teve nos primeiros dias no Brasil, quando esteve fora das semifinais do Campeonato Paulista e início do Campeonato Brasileiro por lesão muscular.

O craque esteve envolvido em polêmicas durante o carnaval e a Kings League - esta, em que era presidente da Furia e se dividia entre a recuperação muscular e as partidas equipe de futebol de 7 em Guarulhos. Nesse retorno, após a parada para o Mundial de Clubes, o atacante mostra estar 100% em relação à sua condição física pela primeira vez.

Com três vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos seis jogos, o Santos tenta se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na 14ª colocação, cinco pontos separam o time de Cleber Xavier do Vasco, o primeiro clube no Z-4. O contrato do camisa 10 com o Santos se estende até dezembro, justamente para defender a permanência na Série A.

