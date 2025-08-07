Capa Jornal Amazônia
Ex de Neymar se pronuncia sobre suposto affair com jogador do Palmeiras

Amanda Kimberlly é mãe de Helena, fruto de sua relação com Neymar

Victoria Rodrigues
fonte

Amanda desmentiu os boatos de que ela estaria em um envolvimento romântico com Agustín Giay. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A modelo e ex-namorada de Neymar, Amanda Kimberlly, de 31 anos, utilizou suas mídias sociais nesta quarta-feira (6) para desmentir alguns boatos de que ela e o jogador do Palmeiras, Agustín Giay, estariam vivendo um caso romântico. A influenciadora digital, que também é mãe de uma das filhas de Neymar, mostrou-se indignada com as notícias e disse que toda essa repercussão não passa de uma mentira.

Na verdade, desde que sua filha nasceu, a modelo tem optado por uma rotina mais discreta e longe dos holofotes. Com isso, a influenciadora procurou focar ainda mais na maternidade e na carreira, mas acabou sendo alvo de mentiras quando começou a circular pela internet boatos de que ela estaria tendo encontros com o jogador.

Em seu posicionamento, Amanda deixou claro que não aceita que essas informações não verdadeiras afetem a construção de sua imagem e ainda realçou a importância de desmenti-las aos seus seguidores. Por esta razão, ela quis ir à público dizer que nunca houve qualquer envolvimento com o atleta argentino.

Quem é Amanda Kimberlly?

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly é mãe de Helena, que possui 1 ano de idade, fruto de sua relação com Neymar Júnior. Os outros filhos do jogador são: Davi Lucca, de 13 anos, de seu relacionamento do passado com Carol Dantas; Mavie, de 1 ano e 9 meses, e Mel, de 1 mês, ambas de seu casamento atual com Bruna Biancardi.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

