Neymar fala que goleada diante do Vasco foi maior vergonha da carreira: 'Foi uma m...'

Estadão Conteúdo

Neymar e Alexandre Mattos, diretor do Santos, disseram que a goleada de 6 a 0 sofrida pelo Santos diante do Vasco neste domingo no MorumBis foi uma "vergonha". O camisa 10 chegou a afirmar que foi a maior de sua carreira.

"Foi uma m... É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa dos Santos", afirmou Neymar. "Todo mundo antes de botar a cabeça no travesseiro na sua casa tem que pensar no que quer fazer", completou o camisa 10, dizendo que se for para repetir o que foi feito no domingo nem é preciso se reapresentar.

Alexandre Mattos concedeu um breve pronunciamento após o anúncio da demissão de Cleber Xavier. "Vai acarretar com algumas mudanças, a comissão continua", afirmou o dirigente, acrescentando que agora o Santos vai avaliar o mercado para buscar o substituto. "Mais uma vez pedir perdão à torcida, em nome do grupo e da diretoria", disse. "Estou envergonhado e precisamos trabalhar muito e remar muito."

O diretor afirmou que o resultado foi uma "tragédia". "Precisamos lembrar para nunca mais acontecer nada parecido. O Santos não pode admitir a falta de intensidade no jogo que acarretou nesta tragédia", completou Mattos, que deixou o local após o pronunciamento sem responder perguntas dos jornalistas.

Neymar disse que a torcida santista, que compareceu com mais de 54 mil no MorumBis neste domingo, tem todo o direito de criticar o time. "Esta derrota foi a maior vergonha que já passei em toda a minha carreira", afirmou o jogador de 33 anos, que deixou o campo chorando.

futebol

Campeonato Brasileiro

Neymar

Santos
