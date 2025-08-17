Neymar fala que goleada diante do Vasco foi maior vergonha da carreira: 'Foi uma m...' Estadão Conteúdo 17.08.25 19h22 Neymar e Alexandre Mattos, diretor do Santos, disseram que a goleada de 6 a 0 sofrida pelo Santos diante do Vasco neste domingo no MorumBis foi uma "vergonha". O camisa 10 chegou a afirmar que foi a maior de sua carreira. "Foi uma m... É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa dos Santos", afirmou Neymar. "Todo mundo antes de botar a cabeça no travesseiro na sua casa tem que pensar no que quer fazer", completou o camisa 10, dizendo que se for para repetir o que foi feito no domingo nem é preciso se reapresentar. Alexandre Mattos concedeu um breve pronunciamento após o anúncio da demissão de Cleber Xavier. "Vai acarretar com algumas mudanças, a comissão continua", afirmou o dirigente, acrescentando que agora o Santos vai avaliar o mercado para buscar o substituto. "Mais uma vez pedir perdão à torcida, em nome do grupo e da diretoria", disse. "Estou envergonhado e precisamos trabalhar muito e remar muito." O diretor afirmou que o resultado foi uma "tragédia". "Precisamos lembrar para nunca mais acontecer nada parecido. O Santos não pode admitir a falta de intensidade no jogo que acarretou nesta tragédia", completou Mattos, que deixou o local após o pronunciamento sem responder perguntas dos jornalistas. Neymar disse que a torcida santista, que compareceu com mais de 54 mil no MorumBis neste domingo, tem todo o direito de criticar o time. "Esta derrota foi a maior vergonha que já passei em toda a minha carreira", afirmou o jogador de 33 anos, que deixou o campo chorando. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Neymar Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão Internacional e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04