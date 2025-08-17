Quem é Neymar? Vasco humilha Santos com goleada histórica por 6 a 0 A partida marcou a queda do técnico Cleber Xavier, do Santos. Estadão Conteúdo 17.08.25 18h23 Phillipe Coutinho marcou 2 contra o Santos. (Foto: Vasco/ Instagram) A torcida do Santos lotou o MorumBis neste domingo para ver Neymar, mas acabou testemunhando a uma goleada humilhante sofrida pelo time: 6 a 0 para o Vasco. Após duas vitórias seguidas, o time da Vila Belmiro viu sua ascensão no Brasileiro ruir e estacionou nos 21 pontos. Com o triunfo por 6 a 0, os visitantes voltaram a vencer após cinco rodadas, chegaram aos 19 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Além de não conseguir se afastar do Z-4, o Santos perdeu Neymar, suspenso para a próxima partida, contra o Bahia. O camisa 10 do time, que pouco fez contra o Vasco, interrompe assim uma sequência de sete partidas seguidas. Pendurado, ele levou cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo. Insatisfeita com o trabalho do técnico Cleber Xavier, a torcida santista no MorumBis gritou o nome de Sampaoli e após o quinto gol do Vasco, aos 16 minutos do segundo tempo, muitos já deixaram o estádio do São Paulo. Mais bem posicionado em campo, o Santos começou melhor. Neymar aproveitava a marcação falha do Vasco e tinha espaço para articular as jogadas do time, distribuindo bem as bolas aos companheiros. Os visitantes, porém, fizeram o gol na primeira vez que conseguiram chegar ao ataque. Aos 17 minutos, Nuno recebeu pela direita, cruzou para a área, e Lucas Piton apareceu na segunda trave para, de cabeça, abrir o placar no MorumBis. Os santistas reclamaram de saída de bola pela lateral no início da jogada, mas o gol foi validado. Em vantagem no placar, o Vasco melhorou, acertou a marcação e Neymar passou a ter menos espaço para jogar. Com Rayan aberto pela direita, o time de Fernando Diniz criava jogadas de perigo contra o gol de Gabriel Brazão. Além disso, Phillipe Coutinho encontrava espaço para armar o Vasco. Enquanto isso, Neymar precisava recuar para buscar jogo. O camisa 10 do Santos, irritado com a arbitragem, reclamou no final do primeiro tempo e levou o cartão amarelo. Como estava pendurado, ele desfalca o time na próxima rodada. Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo, e o Santos pressionou na retomada do jogo em busca do empate. Guilherme, destaque do time na vitória contra o Cruzeiro, desperdiçou uma chance clara aos 2 minutos, e Barreal acertou a trave de Léo Jardim aos 3. Nos minutos seguintes, porém, o Santos teve um apagão e viu o Vasco marcar 5 gols em cerca de 15 minutos. Aos 6, David aproveitou cruzamento e emendou de primeira. Aos 8, Phillipe Coutinho marcou seu primeiro após falha na saída de bola do Santos. Aos 14, pênalti foi marcado após intervenção do VAR, Rayan cobrou e fez 4 a 0. Aos 16, Coutinho marcou seu segundo, de cavadinha, e aos 22, em uma finalização parecida, Tchê Tchê marcou o sexto do Vasco. O Santos ainda chegou a diminuir aos 37, com Guilherme e assistência de Neymar, mas o gol foi anulado por posição irregular. Após o apito final, a torcida deu as costas e vaiou o time. Neymar se sentou no chão, ficou com a cabeça baixa e deixou o campo chorando. FICHA TÉCNICA SANTOS 0 X 6 VASCO SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Guilherme, Barreal (Caballero) e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Cleber Xavier. VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira (GB), Rayan (Puma Rodríguez) e David (Léo Jacó). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Lucas Piton, aos 17 minutos do primeiro tempo; David, aos 6, Phillipe Coutinho, aos 8 e aos 16, e Rayan, aos 14, e Tchê Tchê, aos 22, do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco); Luisão e Neymar (Santos). RENDA: R$ 4.344.635,00. PÚBLICO: 54.474. ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos Neymar Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão Internacional e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04