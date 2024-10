Namorada de craque da seleção brasileira revela que o jogador não gosta de tomar banho

Bruna Rotta, namorada do atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid, revelou um segredo da vida pessoal do jogador de 23 anos na última segunda (21). Por meio de uma postagem no Instagram, a jovem disse que o companheiro não gosta de tomar banho.

A revelação veio a tona após Bruna participar de uma trend da internet chamada de: "o destino brinca com as pessoas". Assim, ela utilizou uma postagem antiga para declarar, por meio de uma frase, que não namoraria um homem que não se banhasse. Veja:

A informação foi divulgada às vésperas da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que ocorreu na última terça-feira (22), às 16h, no Santiago Bernabéu, pela fase de grupos da UEFA Champions League.

Nesta temporada, o atacante tem se destacado no elenco principal sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, desempenhando um papel crucial no sistema ofensivo ao lado do francês Mbappé e do compatriota Vinícius Jr.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Pinheiro, editor web de oliberal.com)