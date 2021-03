Viih Tube vira piada por não gostar de banho: 'Nem tomei, nem vou tomar'

Viih Tube vem chamado a atenção por um motivo bastante peculiar: a falta de higiene. Isso porque a participante do “Big Brother Brasil 21” não curte muito tomar banho. A sister já virou alvo de piadas entre os brothers por isso.

Na quinta-feira (4), ao perceber que os reservatórios de água estavam no final, a youtuber revelou que não pretende tomar banho: "Nem tomei, nem vou tomar".

A água da casa está acabando, e a Viih já mandou o recado, ela só não vai tomar banho hoje por esse motivo, tá bom gente? KKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/J6vYPTV77E — Viih Tube 🎬 (@viihtube) March 4, 2021

Nesta sexta-feira (5), antes da festa, a sister contou que estava há dois dias sem banho, mas se lavou para se preparar para a noite.

Viih Tube, que declaradamente falou que estava 2 dias sem tomar banho, finalmente tomou.



Porém não lavou o cabelo, porque afinal de contas é forçação de barra.



🤢#BBB21 pic.twitter.com/UAXDTrqsmG — ThiagoMamute ⚫🔴 ☠ (@mamute_thiago) March 5, 2021

João Luiz e Camilla de Lucas fizeram piada com a pouca higiene da sister no podcast do líder. "A gente até descobriu um novo cheiro da Viih", brincou o professor.