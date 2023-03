Na véspera do primeiro evento-teste, vídeo mostra área VIP do Novo Mangueirão; assista

Um vídeo, que circula nas redes sociais neste sábado (25), mostra a área VIP do Novo Mangueirão. O espaço reservado deve ser destinado a autoridades, políticos e personalidades que terão visão privilegiada aos jogos e demais eventos que ocorrerão no estádio.

Assista:

O setor já parece organizado para receber os convidados, no primeiro evento-teste do Novo Mangueirão após a obra: o Re-Pa, que ocorre neste domingo (26), com a expectativa de receber 25 mil torcedores. De acordo com as informações obtidas pelo O Liberal, a divisão de público do Re-Pa será da seguinte forma: cada arquibancada receberá 10 mil torcedores e 2.500 para cada cadeira. Com isso, a ideia é que o clássico tenha metade da carga máxima atual - 50 mil entradas.

A ideia é que nesta reabertura do estádio sejam testados equipamentos internos, transmissão de veículos de imprensa, capacidade de internet, tempo de evacuação do estádio e outros detalhes. Se tudo ocorrer dentro do planejado, há a possibilidade do jogo de volta da semifinal da Copa Verde receber 35 mil torcedores, no domingo, 2 de abril. A previsão é que o estádio seja entregue no próximo dia 9 de abril.