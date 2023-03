Novo Mangueirão: custodiados da Seap finalizam limpeza para abertura do estádio neste domingo (26)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do projeto “Conquistando a Liberdade”, integrou as ações prévias do primeiro evento-teste do Novo Mangueirão. Durante cinco dias, mais de 100 custodiados realizaram a limpeza e a remoção de resíduos sólidos das obras do estádio. Os serviços foram finalizados na manhã deste sábado (25/03), deixando o Estádio Jornalista “Edgar Proença” pronto para receber os 25 mil torcedores que vão assistir ao primeiro jogo entre Remo e Paysandu, válido pela semifinal da Copa Verde. A partida será neste domingo (26), às 16h.

O projeto “Conquistando a Liberdade” atua na prevenção da violência, auxiliando o custodiado a voltar ao convívio com a sociedade, além de reduzir a pena por meio do trabalho. Para essa ação, todos os apenados vieram da Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI).

O principal objetivo dessa atividade no Novo Mangueirão foi o de promover a reinserção social de pessoas privadas de liberdade e que estão custodiadas no Sistema Penitenciário, através de práticas recuperação e conservação ambiental de canteiros centrais das principais vias de escoamento, criando nesse sentido, a conscientização e reflexão de sociedade acerca das boas práticas do trabalho prisional em favor de espaços públicos. As ações ocorreram nas principais vias de escoamento no entorno do Estádio, bem como no gramado e nas arquibancadas.

Limpeza foi concluída neste sábado (25/03) (Marcelo Seabra/Agência Pará)

Belchior Machado, Diretor de Reinserção Social (DRS) da Seap, aprova a contribuição na limpeza do Novo Mangueirão para que o povo paraense possa aproveitar o espaço de esporte, de lazer. “Esse trabalho extramuros é muito importante para o processo de reintegração social desses indivíduos. Eles passam a ter o contato tanto com os profissionais que estão aqui, com a sociedade em geral. Fazer com que eles tenham esse convívio aqui fora contribui muito para esse processo de reinserção, para que quando eles retornem à sociedade, entendam que precisam trabalhar essa liberdade com dignidade, com honestidade, para que não retornem para a penitenciária. Espero que os times façam um grande espetáculo”, disse.

Além da Diretoria de Administração Penitenciária, da Diretoria de Reinserção Social, Assessoria de Segurança Institucional, a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, as polícias especiais da Seap como, o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), também participaram, garantindo a atuação e a segurança dos custodiados da CPASI.