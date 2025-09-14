Capa Jornal Amazônia
Mundial de novo? Pyramids vence Auckland City e pode encarar campeão da Libertadores

Calma, o que começou hoje não é o Mundial - que ocorrerá de 4 em 4 anos -, mas sim a tradicional disputa Intercontinental, que seguirá anualmente.

O Liberal

O Pyramids FC, do Egito, derrotou o Auckland City FC, da Nova Zelândia, por 3 a 0 neste domingo (14), no Estádio 30 de Junho, no Cairo, abrindo sua participação na Copa Intercontinental de 2025.

Os gols do jogo foram marcados por Walid El Karti, Marwan Hamdi e Mostafa Ziko. Depois dessa vitória, o Pyramids avança para enfrentar o Al Ahli, da Arábia Saudita, em duelo marcado para 23 de setembro, válido pela Copa África-Ásia-Oceania da FIFA.

Se vencer esse confronto, o time egípcio poderá se classificar para enfrentar o campeão da Libertadores de 2025 — que deverá ser um dos brasileiros ainda vivos na competição, como Flamengo, Palmeiras ou São Paulo — no chamado “Dérbi das Américas”, previsto para 10 de dezembro.

