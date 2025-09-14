Mundial de novo? Pyramids vence Auckland City e pode encarar campeão da Libertadores Calma, o que começou hoje não é o Mundial - que ocorrerá de 4 em 4 anos -, mas sim a tradicional disputa Intercontinental, que seguirá anualmente. O Liberal 14.09.25 17h31 O Pyramids FC, do Egito, derrotou o Auckland City FC, da Nova Zelândia, por 3 a 0 neste domingo (14), no Estádio 30 de Junho, no Cairo, abrindo sua participação na Copa Intercontinental de 2025. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os gols do jogo foram marcados por Walid El Karti, Marwan Hamdi e Mostafa Ziko. Depois dessa vitória, o Pyramids avança para enfrentar o Al Ahli, da Arábia Saudita, em duelo marcado para 23 de setembro, válido pela Copa África-Ásia-Oceania da FIFA. VEJA MAIS De novo Mundial de Clubes? Intercontinental começa no domingo; entenda formato Competição que substituiu o Mundial de Clubes anual inicia neste domingo, com o confronto dos representantes da África e da Oceania Intercontinental 2025: saiba tudo sobre o Mundial do fim do ano que reúne campeões da temporada Com a mesma periodicidade de antes, o agora chamado Intercontinental é mais uma chance para desafiar a hegemonia europeia Se vencer esse confronto, o time egípcio poderá se classificar para enfrentar o campeão da Libertadores de 2025 — que deverá ser um dos brasileiros ainda vivos na competição, como Flamengo, Palmeiras ou São Paulo — no chamado “Dérbi das Américas”, previsto para 10 de dezembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00