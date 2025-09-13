De novo Mundial de Clubes? Intercontinental começa no domingo; entenda formato Competição que substituiu o Mundial de Clubes anual inicia neste domingo, com o confronto dos representantes da África e da Oceania Estadão Conteúdo 13.09.25 19h48 Dois meses após a final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, entre Chelsea e Paris Saint-Germain, a Fifa dará início neste domingo à Copa Intercontinental, torneio reformulado na última temporada e que adota formato próximo ao antigo Mundial, disputado ininterruptamente entre 2005 e 2023. A competição terá cinco jogos, tendo início neste domingo, 14, em duelo entre Pyramids e Auckland City, no Cairo, Egito, mas a decisão só ocorrerá em dezembro. O Estadão explica e relembra o formato da competição, que se transformou em um "Mundial de Clubes anual", com quatro mini-finais até a decisão. A Copa Intercontinental conta com seis representantes, na figura do clube campeão continental de cada confederação filiada à Fifa. Até o momento, apenas a Conmebol ainda não teve a equipe definida na disputa, já que a Libertadores terá sua decisão em novembro. A partida deste domingo, entre o campeão da Oceania e da África, recebe a denominação de playoff da Copa África-Ásia-Pacífico. O representante da Confederação de Futebol da Oceania (OFC) sempre entrará nesta fase, enquanto Confederação Africana (CAF) e Asiática (AFC) alternam a cada ano. Em 2024, o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, derrotou o Auckland City, nos playoffs. Após esta partida, todos os demais jogos valem taça. No dia 23 de setembro, na Arábia Saudita, o Al-Ahli recebe o vencedor de Pyramids x Auckland City pelo título Copa África-Ásia-Pacífico. O campeão, então, precisará aguardar até dezembro para continuar a disputa, por mais um troféu. Em sede ainda a ser definida, os três jogos restantes recomeçam no dia 10 de dezembro, com o Dérbi das Américas. Neste, o campeão da Libertadores - que pode ser algum dos brasileiros vivos na competição, como Flamengo, Palmeiras e São Paulo - enfrentará o Cruz Azul, do México, campeão da Champions League da Concacaf. No último ano, o Botafogo chegou para o Dérbi logo após celebrar a conquista do Brasileirão e foi surpreendido pelo Pachuca, também do México. O duelo foi disputado em campo neutro, no Catar. Os vencedores da Copa África-Ásia-Pacífico e do Dérbi das Américas se enfrentarão na sequência, no dia 13 de dezembro, com a Copa Challenger. Em uma espécie de semifinal, a partida serve também para definir a equipe que enfrentará o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, na Copa Intercontinental. Em 2024, Pachuca e Real Madrid se enfrentaram do torneio. O torneio retomou a denominação que recebeu o duelo do campeão da Libertadores e da Champions League entre 1960 e 2004. Mesmo sem a chancela oficial da Fifa à época, o torneio foi considerado, em retrospecto, como um título mundial pela entidade. DATAS DA COPA INTERCONTINENTAL DE 2025 14/09 - Pyramids x Auckland City 23/09 - Al-Ahli x Pyramids ou Auckland City (Copa África-Ásia-Pacífico) 10/12 - Cruz Azul x campeão da Libertadores (Dérbi das Américas) 13/12 - Copa África-Ásia-Pacífico x Dérbi das Américas (Copa Challenger) 17/12 - Final da Copa Intercontinental (contra o PSG) Times classificados para a Copa Intercontinental de 2025 - Auckland City (OFC) - Pyramids (CAF) - Cruz Azul (Concacaf) - Paris Saint-Germain (Uefa) - Al-Ahli (AFC) - Campeão da Libertadores 2025 (Conmebol) 