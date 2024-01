Mirando os Jogos Olímpicos de Paris, Federação Paraense de Breaking fortalece modalidade em Belém

Com as Olimpíadas de Paris marcadas para o período de 26 de julho a 11 de agosto deste ano, a Federação Paraense de Breaking (FPAB) acelera os preparativos institucionais neste primeiro semestre. Nesta sexta-feira (19), a entidade reuniu os filiados para divulgar o planejamento oficial para 2024, que tem por objetivo fortalecer a prática do breaking no Estado.

O encontro foi realizado na Escola Municipal Benvinda de França Messias, localizada no bairro de São Brás, em Belém, e abordou uma série de temas voltados ao desenvolvimento da modalidade. Entre as pautas, destaca-se a eleição da Comissão de Atletas, a capacitação de arbitragem e instrutores de breaking, além da realização do circuito paraense da modalidade na etapa Belém.

Também foram apresentados detalhes sobre os regulamentos do circuito e da Copa Pará de Breaking, bem como a iminente oferta de cursos de Inglês destinados a b-boys e b-girls.

O presidente da FPAB, Ivan Pires, que também atua como promotor cultural, expressou a importância desse encontro. "Será um marco no início das ações oficiais da Federação, que vem trabalhando incessantemente para fortalecer o breaking em nosso Estado", afirmou. Ele destacou a relevância do breaking não apenas como esporte, mas como uma ferramenta de transformação social.

Além dos preparativos para os eventos locais, a FPAB está empenhada em promover o breaking em comunidades carentes de Belém, celebrando convênios com as Usinas da Paz. A entidade planeja investir na formação de instrutores e árbitros, visando disseminar o conhecimento das regras e termos específicos do breaking.

"O breaking tem um potencial social amplo, sobretudo dentro do esporte e da educação. Queremos contribuir não apenas na revelação de talentos, mas também no aperfeiçoamento de atletas e profissionais envolvidos", enfatizou Ivan Pires.