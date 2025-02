Medalhista brasileiro no mundial de asa delta morre ao encostar em fio de alta tensão

O piloto brasileiro de asa delta Paulo Rogério Gimenes, conhecido como Rogerinho, morreu aos 51 anos após tentar pousar em uma fazenda durante um treino e atingir um fio de alta tensão. O acidente ocorreu em Jacutinga, Minas Gerais. Após o ocorrido, o piloto foi socorrido e levado a um hospital em Pouso Alegre, onde faleceu em 18 de fevereiro, após ficar internado por oito dias.

De acordo com informações do amigo do piloto, Adriano de Souza Nascimento, Rogerinho e um colega decidiram partir de asa delta de Andradas, em Minas Gerais, para Atibaia, em São Paulo, para treinar, mas no meio do caminho a vítima começou a voar mais baixo. Após perder muita altitude, o piloto decidiu pousar em uma fazenda de Jacutinga, em Minas Gerais, onde acabou atingindo o fio de alta tensão.

VEJA MAIS

A Confederação Brasileira de Voo Livre lamentou a morte de Rogerinho, destacando que ele competia há quase 30 anos. Ele levou a bandeira do Brasil ao pódio no Mundial da Macedônia de Asa Delta em 2023, conquistando o terceiro lugar por equipes. Neste ano, estava se preparando para representar o país no Mundial da Espanha.

Ainda segundo a Confederação, Rogerinho deixou duas filhas e um neto. “Que seu espírito continue livre, planando entre as nuvens”, declarou no texto.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)