Mbappé segue em adaptação com máscara, mas pode atuar contra a Polônia na Eurocopa; entenda

O atacante Mbappé sofreu uma lesão no nariz após um choque na partida contra a Áustria na primeira rodada da Eurocopa. Por conta disso, o jogador não entrou em campo contra a Holanda, mas, mesmo em adaptação com a máscara, o atleta deve retornar ao time francês nesta terça-feira (25) no duelo contra a Polônia.

Desde a lesão, Mbappé tem treinado com uma máscara facial, que possui aberturas para a ventilação. Apesar de parecer um modelo confortável, o francês ainda está em adaptação ao acessório e o atacante ainda está sendo avaliado pelo departo médico da Seleção da França.

Os médicos querem evitar que o retorno prematuro do jogador coloque em risco a participação na fase decisiva da Eurocopa, segundo informou o jornal da França L'Équipe.

Didier Deschamps, treinador francês, não descartou a possibilidade de Mbappé retornar ao time contra a Polônia, válido pela terceira rodada do grupo D e pode decidir a classificação da seleção para a próxima fase.

"Ele [Mbappé] vai começar na terça-feira contra a Polônia? Vocês vão vê-lo no devido tempo. Tudo está indo na direção certa, ele está se recuperando do choque [no nariz]. Tem a parte do hematoma que vai diminuindo a cada dia, e ele vai se acostumando com a máscara. Ele está bem", declarou o técnico.

Mbappé sofreu a lesão no nariz durante um choque com o zagueiro Danso, na partida de estreia contra a Áustria. O jogador precisou ser substituído do jogo e foi constatado uma fratura na região. Inicialmente, foi levantado a possibilidade ser necessário um procedimento cirúrgico, no entanto, a federação francesa destacou cirurgia agora.

A França é a atual segunda colocada do grupo D. Ela possui a mesma quantidade de pontos que a líder Holanda, quatro, e tem uma vitória e um empate. Assim, o time precisa vencer agora para garantir a classificação.