Eurocopa: Atacante da Hungria sofre choque forte em disputa de bola e cai desacordado no gramado

Na vitória da Hungria sobre a Escócia neste domingo (23), na fase de grupos da Eurocopa, um incidente marcou o duelo e preocupou os jogadores e torcedores que estavam no estádio. O atacante húngaro Barnabás Varga sofreu um choque forte em uma disputa de bola e caiu desacordado no gramado.

O lance ocorre aos 22 minutos do segundo tempo. O jogador sofreu a pancado em uma disputa de bola com o goleiro adversário. Varga acabou colidindo com o rival e caiu apagado. A equipe médica foi acionada e fizeram os primeiros procedimentos no atacante.

A cena deixou todos que estavam no local angustiado e o jogo ficou paralisado por alguns minutos. No momento do atendimento, jogadores usaram panos para evitar que imagens de Varga fossem vazadas.

Transmissão oficial registrou o momento do atendimento ao atleta; jogadores ficaram apreensivos (Reprodução)

Dominik Szoboszlai, capitão da seleção húngara ficou muito emocionado ao ver o companheiro de equipe naquele estado. Após o atendimento em campo, Barnabás foi retirado do estádio e encaminhado para o hospital mais próximo.

O goleiro da Escócia também foi ao chão com o choque, contudo, se levantou logo depois e não sofreu nenhuma lesão grave.

Após o jogo, a Federação Húngara de Futebol informou por meio das redes sociais que Varga está "bem e estável", mas, não detalhou se o jogador sofreu alguma lesão. O atacante ainda irá passar por mais exames nesta segunda-feira (24).

Na partida, a Hungria venceu por 1 a 0 com gol marcado por Kevin Csoboth. A vitória ainda não garante a seleção para a próxima fase, mas mantém viva a esperança de classificação, já que os quatro melhores terceiros colocados podem avançar.