Portugal vence a Turquia e se classifica para as oitavas da Eurocopa

Portugal venceu a Turquia por 3 a 0, neste sábado (22), em Dortmund, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Eurocopa. A seleção de Cristiano Ronaldo lidera o Grupo F com seis pontos em dois jogos, seguida pela Turquia com três. República Checa e Geórgia têm um ponto.

Recordista de participações na Euro, Cristiano Ronaldo participou do jogo inteiro, finalizou, mas não conseguiu marcar. O atacante, também recordista de gols na competição (14), deu a assistência para o terceiro gol de Portugal, marcado por Bruno Fernandes, aos 11 minutos do segundo tempo. Cristiano Ronaldo estava livre, de frente para o gol em condições de marcar, mas preferiu tocar para o companheiro.

O jogo contra os turcos começou com o Portugal pressionando a saída de bola rival. O atacante Rafael Leão se movimentava bem e foi com ele que saiu o primeiro gol, aos 21 minutos do primeiro tempo. O atacante avançou pela esquerda e cruzou para a área. A bola desviou na zaga turca, que se preocupava com Cristiano Ronaldo, e sobrou para Bernardo Silva, que bateu de esquerda sem chance para o goleiro Bayindir.

Quando a Turquia tentava subir a marcação e pressionar, o segundo gol de Portugal foi marcado em um erro de comunicação na defesa. Após uma jogada mal executada por Portugal, quando Cancelo tocou para a direita enquanto Cristiano Ronaldo se deslocava para a esquerda, o zagueiro Akaydin, sozinho no lance, tocou de cabeça baixa em direção ao gol da Turquia.

Bayindir, porém, já se deslocava para interceptar a bola. O passe do zagueiro foi para o meio do gol, longe do alcance de Bayindir. Celik ainda tentou remediar a situação, mas a bola já havia passado da linha de gol.

A Turquia até tentou reagir, indo ao ataque para ao menos tentar diminuir a vantagem portuguesa, mas quando finalizou esbarrou no goleiro Diogo Costa.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Roberto Martinez tirou Leão e Palhinha, que já haviam sido advertidos com cartão amarelo, e colocou Pedro Neto e Ruben Neves. A Turquia tentou se aventurar ao ataque, mas deixou a defesa desguarnecida. O lance do terceiro gol surgiu após Cristiano Ronaldo, livre, receber um passe pelo lado direito do ataque.

República Checa e Geórgia empatam e se complicam

No outro jogo do Grupo F deste sábado, República Checa e Geórgia ficaram no empate em 1 a 1, em Hamburgo, após perderem na estreia para Portugal e Turquia, respectivamente. O resultado foi ruim para os dois lados e deixa as duas seleções pressionadas, com apenas um ponto em duas partidas.

A Geórgia saiu na frente com Mikautadze convertendo pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. A infração, mão na bola de Hranac, só foi marcada após a intervenção do VAR. Antes, a seleção da República Checa teve um gol anulado, também por mão na bola. Os checos chegaram ao empate aos 13 minutos, quando após cobrança de escanteio Lingr cabeceou na trave. No rebote, Schick aproveitou e empatou de peito.

As seleções encerram a participação na fase de grupos da Euro na quarta-feira. Os georgianos encaram a já classificada seleção de Porugal, em Gelsenkirchen, e os checos enfrentam os turcos, em Hamburgo.