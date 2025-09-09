Mangueirinho recebe apresentação dos Harlem Globetrotters

A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, será palco de mais um grande evento internacional. Pela primeira vez no Norte do país, os lendários Harlem Globetrotters, considerado o time de basquete mais famoso do mundo, se apresentam em Belém do Pará, no dia 27 de setembro.

O espetáculo faz parte de uma agenda com 19 apresentações confirmadas em diversas cidades brasileiras, entre setembro e outubro de 2025. Criada em 1926, a equipe mistura acrobacias, humor e interação com o público, em um show que encanta gerações.

Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, a presença do evento reforça o protagonismo do Pará no calendário esportivo nacional e internacional.

“Receber os Harlem Globetrotters no Mangueirinho é a prova de que o Pará entrou de vez na rota dos grandes eventos esportivos e culturais. É um orgulho para o nosso estado sediar um espetáculo que já encantou milhões de pessoas pelo mundo, mostrando que temos estrutura e público para receber atrações desse porte”, destacou o secretário.

A realização é da Wow Entretenimento, responsável por trazer novamente ao país o fenômeno global, após a última passagem da equipe pelo Brasil em 2017. Na ocasião, milhares de fãs lotaram ginásios em várias capitais. Agora, com um novo show ainda mais interativo, os Globetrotters prometem repetir o sucesso, reunindo famílias e apaixonados por basquete em um espetáculo que vai muito além do esporte.

Com quase um século de história, o time já se apresentou em mais de 120 países e se tornou ícone da cultura pop mundial, eternizado inclusive em desenhos animados e na memória de gerações. A turnê também celebra o Dia das Crianças e o Dia Nacional do Basquete, ambos comemorados em 12 de outubro, reforçando o caráter lúdico e inclusivo do espetáculo.

Confira as datas já confirmadas da turnê no Brasil, mais cidades ainda serão anunciadas em breve.

24/09 – Fortaleza (CE) | CFO

26/09 – Recife (PE) | Geraldão

27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho

28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera

30/09 – Franca (SP) | Pedrocão

01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque

03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão

05/10 – Caxias do Sul (RS) |Centro Esportivo SESI

10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME

11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José

12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos

17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson

18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena

19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã

21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto

23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão

24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia

25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho

26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho

Sobre o Harlem Globetrotters

Criado em 1926, por Abe Saperstein, o Harlem Globetrotters nasceu com a missão de dar visibilidade a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos. Embora tenha surgido em Chicago, o nome “Harlem” foi escolhido por representar o orgulho e a cultura negra da época.

Antes de se tornar um fenômeno do entretenimento esportivo, o time era altamente competitivo — em 1940, venceu o World Pro Tournament. A fama mundial veio com uma mistura única de habilidade, humor e performances ao som da icônica trilha “Sweet Georgia Brown”.

Em 1958, a equipe contou com Wilt Chamberlain, que na época ainda não podia atuar na NBA. Um ano depois, os Globetrotters fizeram história durante uma turnê em Moscou, sendo ovacionados pelo então líder soviético Nikita Khrushchov.

O sucesso transcendeu as quadras. Em 1979, o time virou personagem de desenho animado criado pelos estúdios Hanna-Barbera, exibido em televisões de todo o mundo. Na animação, os Globetrotters enfrentavam vilões em partidas recheadas de superpoderes e bom humor.

Ao longo de sua trajetória, o Harlem Globetrotters rompeu barreiras raciais e também de gênero. Em 1980, Lynette Woodard se tornou a primeira mulher a integrar a equipe. Entre 1962 e 1971, o time manteve uma impressionante invencibilidade de quase 2,5 mil jogos, acumulando mais de 8,8 mil vitórias nesse período.

Mais do que entretenimento, os Globetrotters deixaram um legado transformador: ajudaram a moldar o basquete moderno e a abrir caminho para a diversidade e inclusão no esporte.