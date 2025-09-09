Mangueirinho recebe apresentação dos Harlem Globetrotters O espetáculo faz parte de uma agenda com 19 apresentações confirmadas em diversas cidades brasileiras, entre setembro e outubro de 2025 O Liberal 09.09.25 21h25 o lendário time de basquete dos Harlem Globetrotters fará apresentação no dia 27 de setembro. (AP - Arquivo O Liberal) A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, será palco de mais um grande evento internacional. Pela primeira vez no Norte do país, os lendários Harlem Globetrotters, considerado o time de basquete mais famoso do mundo, se apresentam em Belém do Pará, no dia 27 de setembro. O espetáculo faz parte de uma agenda com 19 apresentações confirmadas em diversas cidades brasileiras, entre setembro e outubro de 2025. Criada em 1926, a equipe mistura acrobacias, humor e interação com o público, em um show que encanta gerações. Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, a presença do evento reforça o protagonismo do Pará no calendário esportivo nacional e internacional. "Receber os Harlem Globetrotters no Mangueirinho é a prova de que o Pará entrou de vez na rota dos grandes eventos esportivos e culturais. É um orgulho para o nosso estado sediar um espetáculo que já encantou milhões de pessoas pelo mundo, mostrando que temos estrutura e público para receber atrações desse porte", destacou o secretário. Harlem Globetrotters confirmam apresentação inédita em Belém no mês de setembro Única apresentação na cidade está marcada para o dia 27 de setembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Copa Brasil de Tênis de Mesa reúne 400 atletas no Mangueirinho A competição iniciou dia 14 e contou com a presença de atletas renomados, além de promissores talentos da nova geração A realização é da Wow Entretenimento, responsável por trazer novamente ao país o fenômeno global, após a última passagem da equipe pelo Brasil em 2017. Na ocasião, milhares de fãs lotaram ginásios em várias capitais. Agora, com um novo show ainda mais interativo, os Globetrotters prometem repetir o sucesso, reunindo famílias e apaixonados por basquete em um espetáculo que vai muito além do esporte. Com quase um século de história, o time já se apresentou em mais de 120 países e se tornou ícone da cultura pop mundial, eternizado inclusive em desenhos animados e na memória de gerações. A turnê também celebra o Dia das Crianças e o Dia Nacional do Basquete, ambos comemorados em 12 de outubro, reforçando o caráter lúdico e inclusivo do espetáculo. Confira as datas já confirmadas da turnê no Brasil, mais cidades ainda serão anunciadas em breve. 24/09 – Fortaleza (CE) | CFO 26/09 – Recife (PE) | Geraldão 27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho 28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera 30/09 – Franca (SP) | Pedrocão 01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque 03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão 05/10 – Caxias do Sul (RS) |Centro Esportivo SESI 10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME 11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José 12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos 17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson 18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena 19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã 21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto 23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão 24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia 25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho 26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho Sobre o Harlem Globetrotters Criado em 1926, por Abe Saperstein, o Harlem Globetrotters nasceu com a missão de dar visibilidade a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos. Embora tenha surgido em Chicago, o nome “Harlem” foi escolhido por representar o orgulho e a cultura negra da época. Antes de se tornar um fenômeno do entretenimento esportivo, o time era altamente competitivo — em 1940, venceu o World Pro Tournament. A fama mundial veio com uma mistura única de habilidade, humor e performances ao som da icônica trilha “Sweet Georgia Brown”. Em 1958, a equipe contou com Wilt Chamberlain, que na época ainda não podia atuar na NBA. Um ano depois, os Globetrotters fizeram história durante uma turnê em Moscou, sendo ovacionados pelo então líder soviético Nikita Khrushchov. O sucesso transcendeu as quadras. Em 1979, o time virou personagem de desenho animado criado pelos estúdios Hanna-Barbera, exibido em televisões de todo o mundo. Na animação, os Globetrotters enfrentavam vilões em partidas recheadas de superpoderes e bom humor. Ao longo de sua trajetória, o Harlem Globetrotters rompeu barreiras raciais e também de gênero. Em 1980, Lynette Woodard se tornou a primeira mulher a integrar a equipe. Entre 1962 e 1971, o time manteve uma impressionante invencibilidade de quase 2,5 mil jogos, acumulando mais de 8,8 mil vitórias nesse período. Mais do que entretenimento, os Globetrotters deixaram um legado transformador: ajudaram a moldar o basquete moderno e a abrir caminho para a diversidade e inclusão no esporte. 