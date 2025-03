Copa Brasil de Tênis de Mesa reúne 400 atletas no Mangueirinho

A Copa Brasil de Tênis de Mesa, encerrada neste domingo (16), no Mangueirinho, em Belém, reuniu mais de 400 atletas de 13 estados brasileiros e 17 municípios do Pará, que competiram durante dois dias em diversas categorias, do nível iniciante ao profissional da competição que é considerada uma das maiores da modalidade no país.

A competição contou com a presença de atletas renomados, além de promissores talentos da nova geração. O torneio faz parte do circuito nacional e vale pontos para o ranking brasileiro da modalidade. As disputas começaram no último dia 14 deste mês e teve no hoje o encerramento com os medalhistas por categorias. O Torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Federação de Tênis de Mesa do Pará (FTMPA) e contou com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O secretário da Seel, Cássio Andrade, destacou a competição sendo realizada na Arena Mangueirinho, na sua primeira edição. “Estamos felizes por esse momento. Hoje a Copa Brasil de Tênis de Mesa, encerrou, mas com a certeza que foi um grande evento na região Norte do país. Todos estão de parabéns por esse momento. Tivemos grandes atletas, até mesmo da Seleção Brasileira da modalidade. Nós, do Governo do Pará, por meio da Seel, trabalhamos cada vez mais, para trazer eventos grandiosos como esse para os nossos palcos, como a Arena Mangueirinho e Mangueirão”, disse o secretário.

A Copa Brasil de Tênis de Mesa teve entrada gratuita para os adeptos da modalidade, que puderam ver de perto estrelas da modalidade na capital paraense.

Dia de Competições

O evento contou com a categoria Absoluto A (ABS A), considerada a mais forte do país, além de disputas paralímpicas e olímpicas, abrangendo atletas de estados como São Paulo, Amazonas, Ceará, Amapá, Brasília, Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, Tocantins e Rio Grande do Sul.

A atleta de Santa Catarina, Sara Pereira, ressaltou a participação da equipe de Santa Catarina no torneio. “A participação foi interessante. A gente veio de muito longe, e no geral, a equipe em si é a única equipe de Santa Catarina na competição. Então, eu estou saindo contente, foram dois ouros e uma prata, e o evento foi muito bom desde o começo ao fim”, disse a atleta catarinense, que elogiou a organização do evento e a estrutura da Arena Mangueirinho, dada ao Governo do Pará.

“Desde a organização, até o espaço, a alimentação, com a água gelada, no geral, tudo muito bom. Eu estou contente de ter vindo. No geral, tudo funcionou muito bem desde o primeiro dia. Então, eu acredito que para todos os atletas foi muito confortável estar aqui”, disse.

“Estou esperando para tomar pelo menos um açaí, mas vai acontecer ainda hoje. Agora estamos liberados, saindo daqui, para frente só é coisa boa (risos). Aproveitar um pouquinho da cidade, aproveitar a culinária, as músicas. Hoje aqui teve música da região, hoje foi diferente, foi bem legal. A música vale muito a pena”, concluiu a atleta de Santa Catarina, Sara Pereira.

Além da Copa Brasil, o evento também sediou a Detecção de Talentos Regional – Região Norte 2025. Durante o evento, aconteceu o processo de classificação funcional nas categorias paralímpica (até 23 anos) e olímpica (de 6 a 11 anos), promovido pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).