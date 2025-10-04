Manchester United x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/10) pela Premier League

Manchester United x Sunderland duelam neste sábado (04/10), pela 7ª rodada da Premier League 2025/26. O jogo será às 11h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Sunderland ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e Xsports.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester United, 14º colocado, com duas vitórias em seis jogos, chega pressionado e precisa dos três pontos para melhorar sua situação na tabela. O treinador Ruben Amorim está sob forte pressão, e o time está a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

O Sunderland, surpreendendo no retorno à Premier League, ocupa a 5ª posição com 11 pontos. O time do técnico Régis Le Bris ainda não enfrentou equipes do Big 6, e o Manchester United será o primeiro. Os Black Cats têm apenas uma derrota, quatro gols sofridos e três partidas sem ser vazado, mostrando consistência defensiva. Na última rodada, venceram o Nottingham Forest fora de casa.

Manchester United x Sunderland: prováveis escalações

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):

Bayindir; De Ligt, Maguire e Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha.

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris):

Roefs; Hume, Mukiele, Alderete e Masuaku; Xhaka, Rigg e Sadiki; Talbi, Le Fée e Isidor.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Sunderland

Premier League – 7ª rodada

Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 11h (horário de Brasília)