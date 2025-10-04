Manchester United x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/10) pela Premier League Manchester United e Sunderland se enfrentam pela 7ª rodada da Premier League; confira escalações e transmissão ao vivo Hannah Franco 04.10.25 10h00 Manchester United x Sunderland: onde assistir ao vivo e prováveis escalações da 7ª rodada da Premier League (X/ @SunderlandAFC) Manchester United x Sunderland duelam neste sábado (04/10), pela 7ª rodada da Premier League 2025/26. O jogo será às 11h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Manchester United x Sunderland ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e Xsports. Como as equipes chegam para o jogo? O Manchester United, 14º colocado, com duas vitórias em seis jogos, chega pressionado e precisa dos três pontos para melhorar sua situação na tabela. O treinador Ruben Amorim está sob forte pressão, e o time está a apenas três pontos da zona de rebaixamento. O Sunderland, surpreendendo no retorno à Premier League, ocupa a 5ª posição com 11 pontos. O time do técnico Régis Le Bris ainda não enfrentou equipes do Big 6, e o Manchester United será o primeiro. Os Black Cats têm apenas uma derrota, quatro gols sofridos e três partidas sem ser vazado, mostrando consistência defensiva. Na última rodada, venceram o Nottingham Forest fora de casa. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono' Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará Manchester United x Sunderland: prováveis escalações Manchester United (Técnico: Ruben Amorim): Bayindir; De Ligt, Maguire e Shaw; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha. Sunderland (Técnico: Régis Le Bris): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete e Masuaku; Xhaka, Rigg e Sadiki; Talbi, Le Fée e Isidor. FICHA TÉCNICA Manchester United x Sunderland Premier League – 7ª rodada Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 11h (horário de Brasília) 