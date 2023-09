Manchester United se pronuncia sobre acusações contra Antony

Após novas acusações de agressão e violência doméstica contra o atacante Antony, o Manchester United se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira (6). O jogador enfrenta uma investigação da Justiça de São Paulo em relação às alegações de sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin.

No comunicado, o clube inglês admite a gravidade do caso. "O Manchester United tomou conhecimento das acusações feitas contra Antony e frisa que a Polícia está conduzindo investigações. Enquanto aguarda mais informações, o clube não fará mais comentários. Como clube, estamos levando este assunto a sério, levando em consideração o impacto que essas alegações e as denúncias subsequentes terão sobre as vítimas de abuso", diz a nota.

VEJA MAIS

A exclusão do jogador da lista de convocados da Seleção Brasileira foi uma consequência direta das acusações que vieram à tona. Além disso, segundo informações da emissora inglesa BBC, o jogador também teria enfrentado dificuldades com seus colegas de clube.

De acordo com Jermaine Jenas, ex-jogador e comentarista, os companheiros de equipe de Antony teriam se recusado a passar a bola para o brasileiro durante uma partida contra o Arsenal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)