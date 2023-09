Fotos e áudios inéditos revelam agressões de convocado para jogo no Mangueirão contra ex-namorada

O atacante Antony, de 23 anos, convocado para a Seleção Brasileira, está sendo investigado pela Justiça de São Paulo por violência doméstica contra a sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, também de 23 anos.

A reportagem foi publicada pelo portal UOL, que teve acesso ao material do inquérito com fotos, vídeos, conversas e depoimentos. Foram reveladas ameaças, intimidações e agressões físicas pelo jogador do Manchester United-ING.

Na última sexta-feira (1º), Gaby apresentou uma segunda denúncia contra Antony, desta vez à polícia de Manchester, na Inglaterra. Em um dos vídeos do inquérito, ao qual o site UOL teve acesso, mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do jogador.

Em entrevista ao UOL, Gabriela contou a versão do caso. Segundo a DJ, ela conheceu Antony em junho de 2021 na casa de um amigo em comum, eles se beijaram e mantiveram contato desde então. Ela passou a morar na Holanda menos de um ano depois e engravidou em março de 2022.

Gabriela diz ter sido agredida fisicamente pela primeira vez no dia 1º de junho de 2022, quando estava grávida, durante férias no Brasil. Antony teve uma crise de ciúmes após uma postagem que mostrava a DJ em uma casa noturna, e eles estavam separados nesse período.

Conversas mostram lado mais agressivo e intimidador de Antony com Gabriela Cavallin (Reprodução)

Ela conta que, na saída, o jogador, que estava na mesma boate, a colocou no carro, a agrediu repetidamente e ameaçou jogá-la do veículo em alta velocidade.

“Ele falou que, se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com ninguém. Que eu estava grávida de um filho dele. Ou eu ficaria com ele ou morreria eu, ele e nosso filho. Eu falava pra ele que estava grávida, que ele estava me assustando, fazendo meu coração acelerar. Tremia de medo.”

Gabriela foi ao hospital no dia seguinte. Um story postado no Instagram no dia 2 de junho mostra ela recebendo soro intravenoso.

O episódio é documentado no inquérito policial que apura as agressões com várias trocas de mensagens no celular. Em uma delas, enviada às 9h30 do dia seguinte, Antony indica que pretende desaparecer: "Ninguém vai me achar, você fez isso comigo. Eu disse coisas que não deveria, e você não me perdoou. Cuide da neném".

Conversas entre Gabriela e Antony depois de agressão (Reprodução)

Gabriela perdeu o bebê após cerca de 16 semanas de gravidez, no dia 21 de julho, ainda de férias no Brasil.

"Eu passei minha gravidez toda no hospital. Eu ia três, quatro vezes por semana no hospital tomar soro, fazer exame, porque eu sangrava quase todo dia, até o dia que eu perdi o bebê. Foi uma série de acontecimentos, foi complicado”.

Gabriela conta que Antony era inconstante e controlador. Alternava momentos carinhosos com outros de muita agressividade. Depois, se desculpava.

Documentos mostram esse lado ofensivo do jogador: em um dia, Antony envia, em um período de menos de um minuto, 13 mensagens com ofensas como "ridícula", "nojenta" e "destruidora de vidas". "Eu nunca mais quero te ver na frente na minha vida. Ridícula. Macho não pode ver. Sua nojenta. Ainda sai do whats. Quem está ai? Que meninas? Atende. Sínica (sic). Destruidora de vidas", diz a sequência de mensagens. Em outra ocasião, ele diz "Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder. Até saiu do whats, que nojenta que você é mesmo, em?". Em seguida, tenta telefonar, mas Gabriela não atende.

Em outro momento, ele se irritou porque ela curtiu nas redes sociais fotos de quatro anos antes de Neymar com Gil Cebola.

No dia 15 de janeiro de 2023, houve um novo episódio. Gabriela conta à Justiça e à reportagem do UOL ter sido ferida por Antony com uma cabeçada, que causou um corte na sua cabeça.

Gabriela exibe ferimento na cabeça causado por Antony (Reprodução)

O jogador teria ainda deslocado a prótese de silicone da jovem com outra agressão.

“Eu não lembro exatamente por causa de quem era a briga, mas era alguém que eu já tinha ficado anos atrás. Ele me deu um soco no peito e meu silicone virou. E aí eu vim para o Brasil operar. Tinha que trocar a prótese. Ele falava 'não quis te machucar, foi sem querer, não foi um soco, eu só te empurrei, eu só te segurei na parede”.

Nesse dia, Gabriela recebeu atendimento de uma médica inglesa chamada Hina Tehseen em seu quarto no hotel Hyatt, em Manchester. A conversa com a profissional que levou medicamentos ao quarto da influencer, é uma das evidências do inquérito policial.

No dia 8 de maio de 2023, Gabriela relatou que Antony tentou agredi-la com uma taça de vidro. Ao tentar se defender, ela machucou a mão e o ferimento expôs os ossos. Um vídeo da lesão consta no inquérito.

"Antony trancou a porta de casa e não deixava eu sair, e eu com o dedo aberto, toda machucada. Quebrou as minhas coisas, pegou meu passaporte. A mãe dele e o padrasto dele até prenderam ele dentro da quadra de futebol, ele tinha uma quadra de futebol dentro da sala de casa, envolta por grade, assim, como se fosse um alambrado mesmo. Ele transtornado, tentando sair de dentro da quadra de qualquer forma, jogando bola de futebol em mim, jogando celular em mim. Ele falava que ia me matar, que ia se matar."

Gabriela voltou ao Brasil depois disso, foi até a delegacia e pediu medidas protetivas para que Antony não se aproxime dela.

Antony preferiu não se posicionar sobre as acusações feitas por Gabriela, de acordo com o UOL. A assessoria do jogador diz que o caso está em segredo de Justiça e será julgado por via oficial.

Questionados pelo UOL, a CBF e Fernando Diniz não se manifestaram sobre a decisão de convocar Antony para os dois amistosos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ainda de acordo com o site, a Seleção não tinha acesso ao processo e os detalhes e tomou a decisão com base em reportagens publicadas em junho.