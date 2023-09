Manchester United bate recorde de Real Madrid com novo patrocínio milionário

O Manchester United acaba de assinar um contrato de patrocínio recorde com a empresa norte-americana Snapdragon, pertencente à Qualcomm, que entrará em vigor a partir da próxima temporada. Embora os detalhes financeiros do acordo não tenham sido divulgados oficialmente, estima-se que a negociação gire em torno de 80 milhões de dólares anuais, o equivalente a cerca de R$ 395 milhões.

O recorde de patrocínio milionário era, até então, do Real Madrid com a companhia aérea Emirates, que girava em torno de 75 milhões de dólares por ano. Com o Manchester United, a empresa de tecnologia Snapdragon terá seu nome estampado na parte frontal das camisas dos times masculino e feminino do clube.

O novo contrato substitui o patrocinador anterior, o TeamViewer, que decidiu não renovar o contrato com o clube. No entanto, em dezembro, ambas as partes chegaram a um acordo que deu ao Manchester United a opção de recompra dos direitos de patrocínio da frente da camisa.

Vale ressaltar que a Qualcomm já havia estabelecido uma parceria de patrocínio com o United em julho de 2022, e o sucesso dessa colaboração levou ao acordo milionário agora anunciado. Durante a pré-temporada realizada nos Estados Unidos, a Snapdragon já havia sido a patrocinadora oficial da turnê do clube.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, coordenadora de OLiberal.com)