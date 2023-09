Manchester United anuncia afastamento do atacante Antony, para lidar com acusações de agressão

Na manhã deste domingo (10) o jogador Antony, do Manchester United, foi afastado da equipe principal enquanto lida com as acusações de agressões feitas por sua ex-namorada, Gabriela Cavallin. A decisão foi divulgada por meio de comunicado oficial no site do clube inglês.

"O Man Utd está ciente das acusações feitas contra Antony. Ele adiará seu retorno até segunda ordem, a fim de lidar com as alegações. Como clube, repudiamos atos de violência e abuso", divulgou o United.

O próprio jogador também se pronunciou. Ele disse estar de acordo com a decisão feita pelos Red Devils, além de reforçar que está colaborando com as investigações.

"Concordo com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto enfrento as acusações que foram feitas contra mim. Desejo enfatizar minha inocência em relação às alegações e estou totalmente disposto a colaborar com as autoridades policiais", declarou o atacante brasileiro.

As evidências apresentadas por Gabriela Cavallin incluem ameaças proferidas por Antony, bem como lesões sofridas pela ex-namorada em consequência das agressões, que teriam ocorrido em mais de uma ocasião. Um dos vídeos, divulgados pelo site UOL, revela uma lesão que expõe os ossos dos dedos da mão de Gabriela, que ela alega ser resultado da última agressão cometida pelo jogador.