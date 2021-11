VÍDEO: Filho de Anderson Silva é nocauteado no primeiro round de luta com menos de 2 minutos

Filho de Anderson Silva, Gabriel Silva foi nocauteado no no primeiro round da luta de kickboxing, realizada na última sexta-feira (5), na California (EUA).

Depois de vencer em desafios anteriores, o jovem não conseguiu repetir as boas atuações e perdeu para Vicente Familiari na disputa válida pelo cinturão dos meio-médios do IKF.

O confronto de Gabriel começou de forma franca. Logo nos segundos iniciais, Silva conectou uma sequência de jab e direto, que tocaram o adversário. Familiari, no entanto, não deixava as ações do brasileiro sem resposta. A situação se complicou quando Vicente se aproveitou de um descuido de Gabriel e encaixou uma sequência de cruzados. O árbitro chegou a abrir contagem contra Gabriel, mas ele retornou. Foi então que Familiari foi para cima e nocauteou o filho de Anderson Silva.

