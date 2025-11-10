Utah Jazz x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo começa às 23h, no Delta Center, em Salt Lake City, Utah. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Utah Jazz x Timberwolves ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Timberwolves está em 6° lugar na Conferência Oeste e acumula 6 vitórias e 4 derrotas.

Já Utah Jazz é o 11° colocado da mesma conferência e soma 3 vitórias e 6 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

NBA

Local: Delta Center, em Salt Lake City, Utah

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 23h