Utah Jazz x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA Utah Jazz e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 10.11.25 22h00 Jazz é o 11° colocado da Conferência Oeste, enquanto Timberwolves está em 6° lugar na mesma conferência (X/ @utahjazz) Utah Jazz x Minnesota Timberwolves jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo começa às 23h, no Delta Center, em Salt Lake City, Utah. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Utah Jazz x Timberwolves ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 23h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Timberwolves está em 6° lugar na Conferência Oeste e acumula 6 vitórias e 4 derrotas. Já Utah Jazz é o 11° colocado da mesma conferência e soma 3 vitórias e 6 derrotas. FICHA TÉCNICA Utah Jazz x Minnesota Timberwolves NBA Local: Delta Center, em Salt Lake City, Utah Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 23h