Mavericks x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo está programado para as 22h30, no American Airlines Center, em Dallas, Texas. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mavericks x Bucks ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Milwaukee Bucks está em 6° lugar na Conferência Leste e acumula 6 vitórias e 4 derrotas.

Já Mavericks é o vice-lanterna da Conferência Oeste e soma 3 vitórias e 7 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

NBA

Local: American Airlines Center, em Dallas, Texas

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 22h30