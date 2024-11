Troféu Romulo Maiorana: 30 anos de tradição e reconhecimento no esporte paraense

Quando se fala em premiação esportiva no Pará, o Troféu Romulo Maiorana (TRM) é o que simboliza o reconhecimento máximo dos talentos e do esforço de atletas, técnicos e equipes de diversas modalidades. Desde sua criação, há 30 anos, a premiação se consolidou como um marco na valorização do esporte amador e profissional na região, destacando-se por celebrar conquistas e incentivar o desenvolvimento do cenário esportivo paraense, um símbolo do Grupo O Liberal.

Um dos maiores feitos do TRM são os incentivos aos atletas amadores, não só com o reconhecimento ao aparecerem na premiação, mas financeiros com o bolsa atleta que, ao longo dos anos, já distribuiu mais de R$ 2 milhões em bolsas, com duração de 12 meses, para apoiar o desenvolvimento da carreira de mais de 290 atletas em todo o estado.

Para Christian Costa, coordenador do projeto desde a sua primeira edição, o Troféu objetiva reconhecer a excelência da performance no esporte paraense, destacando os melhores atletas locais, além de inspirar o surgimento de novos esportistas, “em busca de formar um universo de ídolos de suas respectivas modalidades, e que representem referência e motivação na formação de atletas do futuro”, segundo ele.

“O TRM tem significado especial com a visibilidade destacada nas diversas plataformas do principal veículo de comunicação do estado para modalidades ainda consideradas "amadoras". É indescritível a satisfação de todos os indicados, bem como seus familiares e torcedores, afinal, raramente eles têm este tipo de oportunidade de reconhecimento do trabalho que realizam, enfrentando e superando todo tipo de dificuldades”, completou.

Ao longo dos 30 anos, o TRM continuou inovando a cada edição, em busca de alcançar um leque maior de atletas e modalidades. Na edição 2024, foram 20 categorias de premiação, entre elas Christian destaca a categoria “Esporte Responsa”, uma das mais importantes inovações da premiação, além da bolsa-atleta e o anel pódium.

“Para nós, a criação da categoria "Esporte Responsa", para motivar a realização de projetos sociais, que utilizem o esporte como via privilegiada para promoção de cidadania, principalmente de crianças e adolescentes, foi uma das mais importantes inovações. Além de, claro, a introdução da "Bolsa de Incentivo", como auxílio financeiro para suporte à carreira dos atletas, e o "Anel Pódium", destinado a reconhecer o melhor entre os melhores”, disse.

Em 2025, a premiação chega à 31ª edição, e introduzirá mais uma categoria em seu leque, a “Master”, para atletas acima de 40 anos. O anúncio foi feito pelo idealizador do projeto, Fernando Nascimento, durante a premiação de 2024, que completou a novidade afirmando: o TRM continuará por muitos anos.

“Ao longo dos anos, o troféu foi se reinventando. Ainda temos uma missão com o troféu, mais alguns anos: ser um estimulador do esporte, de talentos”, afirmou.