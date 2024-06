Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia inicia em Tucuruí; confira

O Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (TOPAM), evento tão aguardado pelos entusiastas da pesca esportiva, iniciou na manhã desta sexta-feira (14), em Tucuruí, sudeste do Pará. A competição conta com a presença do pescador profissional Nelson Nakumura, um dos grandes nomes da modalidade do país.

O circuito é realizado pela administração municipal de Tucuruí. Neste ano, o TOPAM atraiu 120 pescadores de todo o Brasil, formando aproximadamente 42 equipes. Com a adesão dos entusiastas, esta já é uma das maiores edições do evento em termos de participações.

Antes do início da competição, os competidores fizeram uma preparação minuciosa, passaram por uma fiscalização dos barcos e receberam orientações técnicas cruciais, garantindo que estivessem equipados corretamente.

VEJA MAIS

Nesta sexta-feira, os competidores têm até às 18h de hoje para capturar e pesar o maior tucunaré, espécie típica na região amazônica, assim como no segundo dia. No final, vence quem pescar o maior peixe.

O Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia, dedicado especificamente à captura do tucunaré, e busca promover a modalidade. O evento ocorre no Lago da Hidrelétrica de Tucuruí.

Além de ser um momento para desfrutar o esporte, a pesca esportiva também proporciona a integração socioambiental e familiar, com o lazer e o estimula a preservação ambiental.

O prefeito da cidade, Alexandre Siqueira, destacou a importância do torneio para movimentar a cidade, especialmente a área turística. "É um testemunho do compromisso da atual gestão com a promoção do turismo e eventos de destaque na região. Além de atrair pescadores e turistas de todo o país, o evento impulsiona a economia local, destacando o potencial do lago de Tucuruí como um destino de pesca de classe mundial", declarou Alexandre Siqueira.