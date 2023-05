Pescador de Tucuruí leva prêmio de Maior Peixe no Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia

Após dois dias de pesca em busca do maior Tucunaré, Tucuruí conheceu neste domingo (28) os vencedores do 12º Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam). O evento, que estava sem ser realizado há 16 anos, retornou no último dia 24 com programação extensa de palestras, shows musicais e competições adultas e infantojuvenil.

Entre os 122 pescadores inscritos, o grande campeão do Topam 2023 foi o pescador Luiz Henrique, mais conhecido como Kiko, que fisgou um gigante de 63,5 centímetros no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste paraense.

“Eu estou muito feliz com essa conquista. Já pesco há 10 anos, mas essa foi a primeira vez no Topam e nesta estreia, não peguei apenas o maior peixe, mas os três maiores peixes, então estava com a sorte grande, no lugar certo, na hora certa, com as técnicas certas e claro, com os parceiros certos. Essa vitória não é só minha, mas também dos meus colegas de pesca”, comemora Kiko, que fez parte ao lado de Rodrigo Pizate e Gustavo Portugal da equipe Parceiros da Pesca. Na classificação especial, o grupo ficou em 2º lugar.

Luiz Henrique, mais conhecido como Kiko, fisgou o maior peixe do torneio. (Madodg) Luiz Henrique, mais conhecido como Kiko, fisgou o maior peixe do torneio. (Madodg)

A equipe Tá Liberado conquistou o 1º lugar da competição na classificação especial, marcando mais pontos, com 535 no total. Já na categoria comum, a equipe Taí Pesca, levou o primeiro lugar, com 505,5 pontos.

“Quem pratica a pesca esportiva, sempre diz que o peixe é apenas consequência, pois existem outros objetivos por trás da pesca. Tem a amizade, parceria entre os pescadores e o cuidado com o meio ambiente. Tudo isso é muito importante e é isso que levo daqui hoje. Estou feliz demais com o nosso desempenho, mas estou mais feliz ainda pelo retorno do Topam, que vai voltar a proporcionar esses momentos de alegria para nós, pescadores da região, anualmente”, celebra Olavo Rocha, integrante do grupo Tá Liberado, ao lado de Norton Macedo e Gustavo Freire.

VEJA MAIS

Ao todo, foram 319 tucunarés pescados nos dias 26 e 27. Todos foram devolvidos vivos ao lago após a pesca e aferição, já que o torneio exige a prática de “pesque e solte”, com o objetivo de preservar a espécie e a vida do lago.

“Além de devolver o peixe com vida ao lago, o pescador esportivo de hoje tem também o cuidado de fazer este processo com o menor nível de dados possíveis ao animal. No Topam, foi possível disseminar as técnicas de manuseio responsável e sustentável, práticas que vão desde a escolha do equipamento certo às formas que o peixe é devolvido ao seu habitat natural”, afirma Rubens de Almeida Prado (SP), mais conhecido como Rubinho, especialista em manuseio responsável e palestrante do Topam 2023.

Dezenas de barcos participaram do XII Topam. (Madodg) Dezenas de barcos participaram do XII Topam. (Madodg)

Orgulhosa do retorno do Topam, a coordenadora do torneio, Elza Queiroz, agradeceu à participação e anunciou: o Topam 2024 já está confirmado. “Muito obrigada a todos que tornaram possível a volta do nosso torneio da Amazônia, a Prefeitura de Tucuruí, Governo do Estado, e claro, os pescadores que abraçaram a programação e fizeram essa festa ainda mais linda. Vamos continuar pescando, soltando e cuidando do meio ambiente, pois em maio do ano que vem tem mais!”, discursou na cerimônia de encerramento da competição.

Topam Infantojuvenil

No sábado (27) foi realizada a competição infantojuvenil, que contou com 432 crianças e adolescentes em busca do maior peixe no lago do rio Tocantins. Quem conseguiu a façanha foi o tucuruiense Jhon Erick, de 14 anos. Com apenas um anzol e um camarão de isca, ele fisgou um peixe de 20 centímetros e saiu vitorioso da disputa.

“Aprendi a pescar com minha família, desde pequeno tenho contato com as ferramentas de pesca. Mas essa foi a primeira vez que participei de um evento de pesca e estou muito feliz por ter conseguido pegar o maior peixe. Agora é continuar treinando para ano que vem participar de novo”, comemorou o vencedor.

Outros 8 competidores mirins foram premiados com prêmios em dinheiro, kits escolares, troféus e medalhas. Ao final da premiação, a organização sorteou outros brindes como bicicletas, celular e tablet.

Topam deve entrar no calendário oficial do município

Antes da largada da pesca, na manhã da sexta (26), o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira (MDB), anunciou que vai enviar um Projeto de Lei (PL) à Câmara de Vereadores para que o Topam faça parte do calendário municipal da cidade, a fim de garantir a sua realização, independente da gestão.

“Ficamos 16 anos sem promover esse torneio importante para o turismo, esporte e economia da nossa região e isso não pode mais acontecer. Com este evento no nosso calendário anual, será obrigatório que a realização faça parte do orçamento da Prefeitura”, diz Siqueira.

Além do Topam, o Amazônia Open 50K de Beach Tennis, que será realizado neste mês de junho, também fará parte do PL de autoria do Executivo.

A realização do Topam é do Instituto Centro de Apoio Humanitário da Amazônia (ICAHAM) e este ano, conta com apoio do Governo do Pará, Prefeitura de Tucuruí e Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.

Turismo aquecido

Historicamente, o Topam atrai pescadores e fãs da pesca esportiva de todo o Brasil. Não à toa, em 2003 a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) reconheceu o evento como Ícone da Pesca Esportiva no Brasil. Por isso, a realização anual do evento é primordial para aquecer o turismo e economia da cidade, afirma o secretário de Turismo de Tucuruí, Márcio Guedes.

“Há 16 anos não fazíamos uma festa como essa, e agora, com a retomada deste evento importante para incentivar a prática da pesca esportiva; promover o lazer, educação e preservação ambiental; e ao mesmo tempo divulgar o potencial turístico da nossa cidade; ver tantas crianças, adolescentes e pescadores adultos felizes e engajados com essa prática esportiva é muito gratificante. Agora, voltamos com tudo e vamos aquecer o turismo local, os hotéis, restaurantes, comércio, fazer a economia girar na região, além de mostrar ao País e mundo a potência que somos na pesca sustentável”, comemora o chefe da pasta.

Rodando os 144 municípios do Pará, Rômulo Dias, do @visiteopara, aproveitou o torneio para mostrar o potencial turístico do município. Ele compartilhou nas redes sociais o momento em que o maior peixe da competição foi fisgado e disse que esse tipo de atividade é importante para alimentar toda a cadeia do turismo paraense.

“Por todos os lugares que já passei, vi que muita gente daqui e também de outros estados dá muito valor à esta prática esportiva. As pessoas que praticam investem mesmo. O pescador que vem para o Topam, por exemplo, traz equipamento, consome combustível, consome também o serviço de hotelaria, de restaurante, tudo que envolve a cidade. Então, é um evento que tem grande impacto que deve continuar atraindo investimentos, turistas e, possivelmente, investidores, porque algum turista pode, de repente, impulsionar um negócio para a cidade também”, avalia Rômulo Dias.