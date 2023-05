Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia valoriza potencial turístico da cidade de Tucuruí

Às 7h da manhã desta sexta-feira (26) foi dada a largada à competição do 12º Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam) 2023, sediado em Tucuruí, no sudeste paraense. Este ano, 122 pescadores divididos em 43 equipes buscam o maior Tucunaré, o gigante dos rios amazônicos, no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, do Rio Tocantins.

No primeiro dia de pesca, os inscritos puderam colocar em prática técnicas de manuseio responsável, exigidos pela coordenação da competição, a fim de preservar o bioma e garantir a vida do peixe após ser fisgado, aferido e solto. Amanhã (27), a busca continua.

Competidores largam para torneio de pesca. (Divulgação)

Para o palestrante e especialista em manuseio responsável, Rubens de Almeida Prado (SP), mais conhecido como Rubinho, a popularização das técnicas sustentáveis são necessárias para manter a vida dos lagos e rios da Amazônia, ao mesmo tempo que alavanca a economia e turismo da região.

“Durante 30 anos, a gente falou de pesca e solte e para introduzir essa cultura foi difícil, mas ao longo do tempo, o pessoal foi entendendo a importância de você soltar o peixe e ter essa parceria com o meio ambiente. Hoje estamos em outro momento, precisamos aprofundar a discussão e começar a pensar mais no manuseio responsável. Porque quando você solta um peixe e ele está com vida, não necessariamente ele vai viver. Então, o que eu posso fazer para melhorar e garantir uma soltura mais segura? Essas práticas vão desde a escolha do equipamento certo às formas que você o devolve ao seu habitat natural”, explica Rubinho.

O especialista conta que é necessário, por exemplo, que os pescadores evitem colocar o peixe na posição vertical, pois isso causa uma pressão interna nos óvulos maior que quando está na horizontal. “Além disso, tem que ficar o menor tempo possível com o peixe fora d'água. Ao soltar, é bom colocá-lo em uma água mais tranquila, livre de correnteza, para ele conseguir descansar”, continua.

“Esses são alguns detalhes que a gente pode executar de forma a minimizar os riscos da pesca. Pois a pesca precisa continuar, afinal, ela é uma atividade cultural e econômica que gera renda e emprego, então, vamos ter uma atitude mais positiva, pensando mais no animal do que em mim. Eu vejo pescadores, por exemplo, que quando pegam um peixe pequeno, ficam desapontados e os soltam de qualquer jeito. Não pode ser assim”, finaliza o palestrante.

Topam deve entrar no calendário oficial do município

Na abertura do Topam na manhã de hoje, o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira (MDB), anunciou que vai enviar um Projeto de Lei (PL) à Câmara de Vereadores para que o Topam faça parte do calendário municipal da cidade.

“Ficamos 16 anos sem promover esse torneio importante para o turismo, esporte e economia da nossa região e isso não pode mais acontecer. Com este evento no nosso calendário anual, será obrigatório que a realização faça parte do orçamento da Prefeitura”, diz Siqueira.

Além do Topam, o Amazônia Open 50K de Beach Tennis, que será realizado neste mês de junho, também fará parte do PL de autoria do Executivo.

A realização do Topam é do Instituto Centro de Apoio Humanitário da Amazônia (ICAHAM) e este ano, conta com apoio do Governo do Pará, Prefeitura de Tucuruí e Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.

Programação

Sábado (27)

6h: às margens do Porto do KM 1 da ASEEL, todos os competidores deverão estar no local, para a fiscalização dos barcos e orientações técnicas

6h30: será dada a largada da prova

18h: encerramento da prova, com o controle da chegada das Equipes e fiscalização das embarcações

20h: nas Escadarias da Santo Antônio, em Tucuruí, Evento Cultural com show musical de Igor Nemo e Banda Sayonara.

Domingo (28)

6h: na ASEEL Náutica, início da Cerimônia Oficial do Torneio VI TOPAM Infanto Juvenil

7h: início do Torneio às margens do lago (pesca de barranco)

11h30: encerramento do Torneio Infanto Juvenil, em seguida o resultado da classificação, entrega de prêmios com lanches e refrigerantes

19h: Cerimônia de Encerramento do XI TOPAM, estarão reunidos competidores, organizadores, patrocinadores, autoridades, convidados e imprensa para cobertura e divulgação dos resultados: classificação, premiação, sorteio dos prêmios, certificados para os competidores.