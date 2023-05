Tucuruí se prepara para receber o XII Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia

O município de Tucuruí, no sudeste paraense, será palco pela 12ª vez do Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam). De 24 a 28 de maio, o evento contará com a participação de mais de 350 pescadores esportivos de todo o país, que se juntarão para capturar o gigante dos rios amazônicos, o Tucunaré, no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins. As inscrições já estão abertas.

O Topam é um evento reconhecido em todo o território nacional e internacional, tendo sido promovido durante onze anos, de setembro de 1996 a julho de 2006, divulgando o Pará como um grande potencial pesqueiro. Em 2003, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) reconheceu o evento como Ícone da Pesca Esportiva no Brasil. Após dezesseis anos, o torneio está de volta, com o compromisso de alavancar a pesca esportiva, o turismo e a economia do estado, de acordo com Márcio Guedes, secretário de Turismo de Tucuruí.

“Nossa cidade deve receber turistas do Brasil inteiro, todos para prestigiar esse evento que já é tradição na nossa região e infelizmente estava anos sem apoio para realização. Agora, voltamos com tudo e vamos aquecer o turismo local, os hotéis, restaurantes, comércio, fazer a economia girar na região, além de mostrar ao País e mundo a potência que somos na pesca sustentável”, aposta o chefe da pasta.

Lago da Usina Hidrelétrica de Tucurí, local do torneio. (Divulgação)

Durante os quatro dias do evento, o Topam, sediado em Tucuruí, no sudeste do Pará, promoverá palestras com temas como Manuseio Responsável, Pesca Esportiva e outras técnicas da atividade, ministradas pelo especialista do segmento, Rubens de Almeida Prado (SP), mais conhecido como Rubinho, direcionadas aos participantes, população local e pescadores. Além disso, haverá competições adultas e infanto-juvenis, bem como shows musicais com atrações locais e nacionais.

A realização do torneio é do Instituto Centro de Apoio Humanitário da Amazônia (ICAHAM), com apoio do Governo do Pará, Prefeitura de Tucuruí e Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. A coordenadora do evento, Elza Queiroz, está animada com o retorno do torneio e espera que, além dos participantes, o evento atraia cerca de 3 mil visitantes para prestigiar a programação.

“Apesar do tempo que ficou sem ser realizado, o Topam criou raízes por ter sido pioneiro no segmento, deixando um legado e claro, saudades nos pescadores e fãs da pesca esportiva. Portanto, a volta será incrível e a economia do Estado e do município será beneficiada. Vamos movimentar o esporte da pesca, turismo e cultura, e tudo isso deve trazer à região muitos turistas”, comenta Elza Queiroz.

Premiação para os vencedores. (Divulgação)

Pesca sustentável

A pesca é uma atividade ancestral que estabelece uma estreita relação entre o homem e a natureza, sendo uma das maiores potencialidades econômicas da Amazônia. Dentro deste segmento, a pesca esportiva é uma evolução da pesca amadora, popularmente conhecida como "pesque e solte", atraindo entusiastas engajados na preservação ambiental.

A sustentabilidade é uma das bandeiras do Topam, cujo objetivo é promover a pesca responsável e a preservação da natureza. Depois de fisgado, o Tucunaré é avaliado para fins de controle da competição e, em seguida, devolvido vivo ao lago. Este sistema contribui para preservar a espécie do Tucunaré.

Além da preservação da vida aquática, a organização do evento também se compromete em lutar pela preservação ambiental e pela sua sustentabilidade, buscando parcerias e incentivos para criar políticas públicas que garantam a continuidade do turismo ecológico na região e a implantação de projetos socioeconômicos. Este trabalho envolve a fiscalização e a proteção do lago contra aqueles que praticam a pesca predatória.

SAIBA MAIS



Como participar

Interessados devem fazer inscrição no site do Topam (www.topam.com.br) até o dia 24 de maio. As equipes podem ser compostas por até três pescadores que devem competir em apenas uma das duas categorias: Categoria Comum e Categoria Especial.

O regulamento diz ainda que todos os competidores deverão estar com seu Registro de Pescador Amador -“pesca embarcada” atualizado. Será obrigatório o uso da técnica “Pesque e Solte”. A inscrição custa R$ 550 por pescador com Kit Topam incluso, contendo camiseta, boné e sacola personalizada.

Serviço:

XII Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia

Data: de 24 a 28 de maio de 2023

Local: Lago da Hidrelétrica de Tucuruí - Pará

Inscrições: http://www.topam.com.br

Programação completa em anexo.

Dúvidas ou solicitação de entrevista: (91) 982474410 (Daleth Oliveira - assessora de imprensa do XXI Topam)