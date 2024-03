Tucuruí lança XIII Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia; veja quando ocorre torneio

A Prefeitura de Tucuruí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, participou da 16ª edição do Pesca e Companhia Trade Show, em São Paulo. O evento começou no dia 21 de março e terminou neste sábado (23). Nele, expositores, pescadores e profissionais do setor de pesca esportiva puderam conferir as novidades em equipamentos e acessórios disponíveis no mercado. Além disso, tiveram acesso a palestras, workshops e atividades para a comunidade. O secretário da pasta, Márcio Guedes, aproveitou o encontro para lançar o XIII Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam), que vai ocorrer nos dias 22 a 26 de maio.

Conhecido dentro e fora do país, o Topam foi reconhecido em 2003 pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) como um evento "ícone da pesca esportiva" no Brasil. No ano passado, o torneio foi realizado após 16 anos de hiato no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, e reuniu 122 pescadores esportistas que pescaram, juntos, mais de 300 tucunarés. A realização do torneio é do Instituto Centro de Apoio Humanitário da Amazônia (ICAHAM) com apoio do Governo do Pará e Prefeitura de Tucuruí e Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.

O VIII Torneio de Pesca Esportiva na Amazônia acontecerá de 22 a 26 de maio (Divulgação)

A coordenadora do evento, Elza Queiroz, comemorou a expectativa positiva para a realização da próxima edição, que segundo ela, deverá ser "histórica". "Aqui na feira já estamos recebendo muitos pescadores e amantes da pesca esportiva ansiosos pelo mês de maio. Isso só mostra como o Topam é um marco no turismo de pesca na Amazônia, não apenas pelo seu pioneirismo, mas pela sua responsabilidade social e ambiental”, acrescentou.

O paulistano Rubens de Almeida Prado, considerado um dos maiores da pesca esportiva no país, confirmou presença no torneio, que será realizado em Tucuruí. Outro também considerado como um dos grandes nomes do segmento, Nelson Nakamura, da “Família Nakamura”, também revelou que iria. “Tucuruí um lugar fabuloso para a pesca esportiva, por isso, estarei com minha equipe para gravar um episódio especial para o meu canal no Youtube”, reiterou.