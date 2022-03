Torcedores suspeitos de tentativa de homicídio contra paraense em Joinville são presos

Torcedores integrantes da Torcida Organizada União Tricolor (UT) foram presos, nesta quinta-feira (24), preventivamente por tentativa de homicídio contra o paraense Wellington Gleidson, em Joinville. Segundo informações do portal “O Municipio”, de Santa Catarina, nove homens tiveram os mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil da cidade.

Segundo a delegada Georgia Marrianny Bastos, da Polícia Civil de Joinville, a operação “Toca do Coelho” visa cumprir mandados de prisão contra membros de organizadas. Nesta primeira etapa, foram identificados 13 homens.

Francinete Souza, tia de Wellington Gleidson, torcedor paraense que foi agredido com uma barra de ferro na cabeça, disse que apesar de nem todos os envolvidos no ataque terem sido presos ainda, a família está mais tranquila por saber que os agressores estão sendo punidos: “É uma operação que a gente sabe que demora, mas aos poucos vamos nos sentindo mais aliviados por saber que as pessoas que fizeram isso com ele vão pagar".

"Eu estou esperando o retorno dela [a delegada] para saber como está, quem são os envolvidos, porque eu quero saber os nomes. Mas a pessoa que bateu eu sei que ainda não está presa. E eu quero saber quem é o autor do crime mesmo”, declarou Francinete.

Relembre o caso

No dia 20 de fevereiro, torcedores de Remo e Paysandu assistiam ao clássico Re-Pa, válido pela sétima rodada do Parazão, em um bar, em Joinville, quando foram agredidos por integrantes da torcida organizada do time de futebol da cidade.

Wellington Gleidson foi agredido com uma barra de ferro na cabeça e ficou desacordado. O paraense foi levado para o hospital e desde então estava em coma. Na última segunda (22), ele acordou, mas está com algumas sequelas

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)