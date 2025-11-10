Suns x Pelicans: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo inicia às 23h, no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, Arizona. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suns x Pelicans ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Suns está em 9° lugar na Conferência Oeste e acumula 5 vitórias e 5 derrotas.

Já Pelicans é o lanterna da mesma conferência com 2 vitórias e 7 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

NBA

Local: Mortgage Matchup Center, em Phoenix, Arizona

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 23h