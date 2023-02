Skate: falta de pistas no estilo 'park' afasta do Pará competições na modalidade

Começa nesta quarta-feira (8) o Campeonato Mundial de Skate no estilo “park”, realizado nos Emirados Árabes, que mesmo acontecendo este ano é válido pela temporada de 2022. A competição, que conta pontos para o ranking olímpico, terá a participação de 22 atletas brasileiros, entre eles Dora Varella, Isadora Pacheco, Pedro Barros e Pedro Quintas.

O Mundial de Sharjah acontecerá em quatro etapas e em todas os skatistas terão a chance de realizar três voltas de 45 segundos, a melhor nota vai ser contabilizada. As regras são as mesmas para homens e mulheres. Ao todo 32 atletas avançam para as quartas de final: os melhores colocados nas classificatórias, os cinco melhores atletas do mundo e os medalhistas olímpicos, já classificados nas olimpíadas. Pedro Barros é o único brasileiro já pré-classificado.

A pista onde a competição será realizada é um projeto considerado especial: o medalhista olímpico de Tóquio 2020, Keegan Palmer, ajudou a projetar. Ela terá um formato mais oval, explorando altura e com bastante espaço para os skatistas realizarem suas manobras.

Nas Olimpíadas, são duas as modalidades de competição no Skate: park e street. A park é uma modalidade mais elaborada, com pistas especiais pensadas por skatistas para que o atleta possa, em 45 segundos, tornar as manobras mais divertidas. Já a modalidade street, é o que o nome já diz: rua. Obstáculos de rua, como corrimões e escadarias, são colocados dentro de uma pista.

No Pará, não existem pistas na modalidade park, apenas street. Para o presidente da Federação Paraense de Skate (FPSk), Mauro Abelha, a construção de uma pista no estilo park no estado seria inovadora.

“Tenho cobrado a construção de uma pista de park no nosso estado. Vai sair uma pista em Salinas, que é o point do verão no nosso estado, e o projeto não foi feito em estilo park e sim street. Falo pra todo mundo que o primeiro prefeito que fizer uma pista de park no nosso estado vai sair na frente. Nem Manaus tem pista no estilo park”, disse.

VEJA MAIS

Por enquanto, segundo Abelha, existe a previsão de uma pista no estilo park ser construída no antigo Iate Clube, ele tenta mudar o projeto para uma construção a nível internacional. No Brasil, apenas sete cidades têm pistas no estilo park, são elas: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Criciúma, Salvador e Recife.

"Para se ter uma ideia o campeonato mais rico do Brasil o Skate Total Urbe, só acontece nas cidades em que tem pista de street e park. Não temos onde ter campeonato paraense de park, para preencher vagas que tenho direito no (Campeonato) Brasileiro de Park que abre as portas para as Olimpíadas”, declarou o presidente.

Enquanto continua sem pistas park, o calendário de competições definido pela FPSk segue somente em pistas no estilo street. “Vamos ter o Circuito Paraense de Street 2023 com 3 etapas, e existe a previsão de fazer a Seletiva Paraense De Street 2023, mas isso é algo que ainda vai ser decidido em reunião com a CBSK”, finalizou.