Sem dificuldades, Bia Haddad vence espanhola e avança às quartas do WTA 250 de Cleveland

Depois de uma partida difícil nas oitavas, Bia Haddad despachou a espanhola Cristina Bucsa sem dificuldades e avançou para as quartas de final do WTA 250 de Cleveland. A partida ocorreu na última quarta-feira (21), nos Estados Unidos. O jogo terminou 2 sets a 0 para a brasileira, com parciais de 6/2 e 6/1.

A partida foi bem diferente do duelo contra a suíça Viktorija Golubic, onde a tenista brasileira teve que buscar uma virada impressionante no segundo set, quando perdia por 5 a 0. Agora, Bia Haddad vai encarar a francesa Clara Burel nesta quinta-feira (22).

VEJA MAIS

Bia é a atual número 22 do mundo. Mesmo tendo caído no ranking, a tenista segue sendo o principal nome do tênis brasileiro no mundo. No momento, Haddad vive um momento de retomada após amargar alguns resultados negativos.

Nas Olimpíadas de Paris, por exemplo, a brasileira caiu na segunda rodada, tanto no individual quanto nas duplas, ao lado de Luisa Stefani.

Jogo

Bia iniciou o duelo bem confortável. Logo no início, a brasileira quebrou o saque da adversária, confirmou o seu e fez 2 a 0. Em seguida, Bucsa conseguiu devolver a quebra, mas Haddad respondeu e voltou a ter dois games de vantagem. A espanhola conseguiu encostar novamente, no entanto, a Bia deslanchou e fechou o set em 6 a 2.

No segundo e último set, a brasileira voltou ainda mais forte. Aliado a isso, a espanhola sentiu uma lesão no ombro, pediu atendimento médico e a sua performance ficou comprometida. Assim, Bia dominou a parcial, cedendo apenas um game para a adversária, e fechou em 6 a 1 para avançar para as quartas.