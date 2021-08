Saiba quem são os paraenses que estão nas Paralimpíadas de Tóquio

As Paralimpíadas de Tóquio começam nesta terça-feira (24) e vão até o dia 5 de setembro. Nesta edição, o Pará tem cinco representantes, quatro atletas e um na comissão técnica. Jhulia Karol e Alan Fonteles brigam por medalhas no atletismo; no judô, Thiego Marques e no vôlei sentado, Bruna Lima. Além dos esportistas, a fisioterapeuta Kamila Teixeira faz parte da delegação.

Atletismo

A paraense Jhulia Karol, natural de Terra Santa, no Baixo Amazonas, disputou sua primeira Paralimpíada em Londres (2012), conquistando uma medalha de bronze nos 100m rasos. A velocista, que começou a correr ao 15 anos, perdeu sua visão aos nove por conta de uma meningite.

Alan Fonteles é um dos principais nomes do Brasil nos Jogos. É a quarta vez que o paraense disputa uma Paralimpíada. Foi medalha de ouro em Londres nos 100 metros. Prata duas vezes nos 4x100 metros, em Pequim e Rio. Alan é amputado das duas pernas (abaixo do joelho) desde os 21 dias de vida, sua especialidade são as provas de velocidade, sendo dono do recorde mundial nos 100 m (T43): 10,57s e 200 m (T43): 20,66s.

Judô

Thiego Marques, de Parauapeba, nasceu com albinismo, mutação genética que impede a produção de melanina, responsável pela cor da pele e dos cabelos, e acabou perdendo a visão. Começou no esporte com 12 anos e hoje vai para a sua primeira Paralimpíada. Foi medalhista de bronze no Parapan de Lima (2019).

Vôlei Sentado

Bruna Lima, de Marituba, está na sua primeira Paralimpíada. A atleta de 31 anos sofreu um acidente de moto em 2014 e teve a perna esquerda amputada. A primeira convocação para a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado veio em 2019, em entrevista para o Oliberal, a paraense disse que o ouro vem.

Além dos atletas, a fisioterapeuta Kamila Teixeira faz parte da delegação em Tóquio. Ela acompanha paratletas do atletismo e da natação brasileira.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)